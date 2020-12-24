بعد الحظر على ايران ...هكذا حلت طهران معضلة استيراد لقاح كورونا!

الوقت-قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، بعد ظهر اليوم الخميس، أن إيران خصصت 200 مليون يورو أي ما يعادل 244 مليون دولار، لاستيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

همتي، كتب على موقع إنستغرام، "إننا على اتصال مباشر مع وزارة الصحة، وإذا ما لزم الأمر، سيتم زيادة المبلغ أيضاً".

وقال "لقد حصلت الموافقة فجر اليوم لتحويل المبلغ من حساب أحد البنوك (غير أصول البنك المركزي في كوريا)، وقد أصدرنا الإيعاز لتسديد مبلغ شراء اللقاح، والمتابعات اللازمة في هذا الخصوص قائمة من دون توقف".

همتي تحدث أيضاً عن اتخاذ إجراءات عاجلة أخرى لتوفير النقد الأجنبي من أجل شراء الأجهزة الضرورية المستخدمة في إنتاج لقاح لكورونا محلياً.

وتعد العقوبات الأميركية المفروضة على إيران أحد أهم الأسباب التي تشكل عائقاً أمام طهران لاستيراد اللقاحات.

يشار إلى أن الإدارة الأميركية وبعد انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي، شددت العقوبات على إيران، الأمر الذي أثر أيضاً على العلاقات المصرفية الدولية للبلاد.

ونظراً لأن البنوك الدولية اضطرت إلى وقف تعاونها مع طهران بسبب العقوبات، فإنه إيران لا يمكنها شراء أو بيع أي شيء من خلال الأنظمة المصرفية الأجنبية.

وفي 8 تشرين الأول/أوكتوبر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرضها عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً، وقالت إنها تعتبر "القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعاً للأمر التنفيذي 13902 الذي يسمح للوزارة باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني".