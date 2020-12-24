بنيامين نتنياهو: دونالد ترامب فعل العجائب من أجل حماية "إسرائيل"

الوقت-شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، مندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فان نتنياهو شكر كرافت على "النهج الحازم الذي اتخذته في الأمم المتحدة لعرض موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثابت في الدفاع عن الحقيقة وعن إسرائيل".

وتابع: "فعل الرئيس ترامب العجائب لتبديد الأساطير والإهانات الموجهة ضد الشعب اليهودي والدولة القومية اليهودية، وسنظل نشكركم على ذلك إلى الأبد".

وتجري كرافت منذ يومين زيارة إلى "إسرائيل"، التقت خلالها عدداً من المسؤولين، بينهم الرئيس رؤوفين ريفلين.

من جهتها، أكدت كرافت أن "الولايات المتحدة ستقف دائماً إلى جانب "إسرائيل" في الأمم المتحدة. لقد تعاملت الأمم المتحدة مع إسرائيل بعدائية لفترة طويلة، سأواصل الدفاع عن إسرائيل بثبات وعزم".