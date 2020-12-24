الخارجية الإيرانية تردّ على تخرصات ترامب ضد ایران

الوقت- ردّ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تخرصات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول تعرض السفارة الاميركية في بغداد لهجوم بالصواريخ قبل عدة ايام واتهامه لايران في هذا الصدد.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: ان جعل مواطنيكم في موقع الخطر في الخارج، لن يحرف الاهتمامات بهزائمكم الكارثية في الداخل.

ونشر وزير الخارجية الايراني في تغريدته بعض تغريدات ترامب الذي اتهم فيها الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما في حينه بالعمل على الهجوم على ايران.

واضاف: ان ترامب خاطب في تغريدة له الجمهوريين في العام 2012 قائلا "لا تسمحوا لاوباما بان يلعب بورقة ايران لاطلاق حرب من اجل تحقيق الانتصار في الانتخابات. ايها الجمهوريون! احذروا".

وتابع ظريف: انه (ترامب) كتب في تغريدة اخرى "ان اوباما سيطلق الحرب مع ايران لتحقيق الانتصار في الانتخابات".

ونشر وزير الخارجية الايراني في التغريدة قائمة باكثر الايام كارثية في تاريخ اميركا خلال الاعوام المائة الاخيرة.

وبناء عليه فقد كانت الايام 9 و 10 و 16 من ديسمبر 2020 هي الايام الثلاثة الاولى لاكثر ايام كارثية من حيث عدد الضحايا في تاريخ اميركا خلال الاعوام المائة الاخيرة ، حيث حصد مرض كورونا في كل من هذه الايام الثلاثة حياة اكثر من 3 آلاف شخص.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد اتهم في تخرصاته بتغريدة له ايران بانها وراء الهجوم الصاروخي على السفارة الاميركية ببغداد قبل عدة ايام.