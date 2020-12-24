الرئيس الايراني: ايران تحولت الى ورشة اقتصادية ضخمة بوجه الحظر الراهن

الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني ، ان انحاء ايران كافة، تحولت الى ورشة اقتصادية ضخمة، ونحن جميعا حاضرون فيها بفاعلية لمواجهة الحظر الراهن.

جاء ذلك خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية بتروكيمياوية، اقيمت صباح اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس برعاية الرئيس روحاني وحضور جمع من كبار المسؤولين المعنيين في البلاد، بالتزامن في 3 محافظات غربية وهي ، ايلام واذربايجان الغربية وهمدان.

واضاف رئيس الجمهورية : عندما نشاهد هذا الكم الصناعي الهائل، نحن في الواقع نقف امام اقتدار ايران والانجازات التي تحققت بفصل هذا الشعب العظيم في جميع المجالات ومنها الصناعية داخل البلاد.

وتابع : ان الشعب الايراني الابي، برهن على صموده وعدم رضوخه امام المؤامرات التي يحيكها الاخرون.