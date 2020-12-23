السعوديّة تدّعي حرصها على وحدة الصف الخليجيّ.. الأهداف والغايات؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 9 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟ ضج الشارع المغربيّ بسبب رفضه إقامة علاقات مع الكيان الغاصب، فيما أعرب نحو 30 حزباً وجمعية مناهضة للتطبيع مع الكيان، من التيارين اليساريّ والإسلاميّ، عن رفضهم لزيارة الوفد إلى بلادهم،

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية الوقت- لوثة الغرب تجتاح الشرق الأوسط، ويبدو أن غالبية الأنظمة سقط في وهم الغرب، وأصبح الغرب المتحكم بمسار الأحداث السياسية والعسكرية في المنطقة، ولا يطيق أن يكون هناك دول صاحبة سيادة، لذلك يستخدم ثقله لاحباط اي محاولة لنيل الشعوب حريتها...

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز الوقت- أيام معدودة تفصلنا عن الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني. الشخصية البارزة، التي كانت تنشط في ثوب قائد عسكري فذ، ودبلوماسية بارزة في آن واحد. كان الجنرال سليماني في الواقع شخصية يقر لها الجميع بدورها الخاص والمحوري والاستراتيجي في تشكيل فصائل المقاومة ووحدتها في جميع أنحاء المنطقة.

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟ الوقت- أثبتت الاحتجاجات السودانيّة في الذكرى الثانية لثورة الـ 19 من كانون الأول عام 2018، أنّ السودانيين لا يمكن أن يخنعوا لإمرة حكومتهم التي خانت قضيّة فلسطين رغم الرفض الشعبيّ للتطبيع مع عدو العرب والمسلمين، في الوقت الذي يعيشون فيه أسوأ وضع اقتصاديّ نتيجة الفشل الحكوميّ في تحقيق مطالب ثورتهم كما يقولون.

الدور البارز والمميز لـ "الشهيد سليماني" في سوريا ولبنان الوقت - نقف الآن على أعتاب الذكرى الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني. الشخص الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة لدى شعوب المنطقة حتى بعد استشهاده. يعد دور الشهيد سليماني في دعم محور المقاومة في جميع أنحاء المنطقة وإلحاق الهزيمة النهائية بداعش من العوامل المهمة في شعبيته.

أخبار

مستوطنون إسرائيليون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون جنوب الخليل

مستوطنون إسرائيليون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون جنوب الخليل

الوقت- اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون.

منظمة حقوقية: المعتقلات في الإمارات يقبعن في ظروف سيئة تشكل خطراً على حياتهن الوقت- أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ،حملة حقوقية للتضامن مع المعتقلات في السجون الإماراتية ، بهدف تشكيل رأي عام عالمي لمطالبة النظام الإماراتي بإطلاق سراحهن ،حيث تقبع المعتقلات في ظروف سيئة تشكل خطرا على حياتهن.

وزير الداخلية العراقي: لن نسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة الوقت- أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الخميس، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

الخارجية الإيرانية تردّ على تخرصات ترامب ضد ایران الوقت- ردّ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تخرصات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول تعرض السفارة الاميركية في بغداد لهجوم بالصواريخ قبل عدة ايام واتهامه لايران في هذا الصدد.

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين.. والسبب؟ الوقت- قالت قناة عبرية، إن قوات الاحتلال، اعتقلت 3 فلسطينيين، بزعم اقتحامهم قاعدة عسكرية، في الجنوب، للاستحواذ على ذخيرة.

قوات الحشد الشعبي تحبط هجوماً لداعش في محافظة الأنبار الوقت- احبطت قوات الحشد الشعبي في محافظة الانبار، هجوما لفلول داعش الإرهابي في جزيرة الكرمة.

الرئيس الايراني: ايران تحولت الى ورشة اقتصادية ضخمة بوجه الحظر الراهن الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني ، ان انحاء ايران كافة، تحولت الى ورشة اقتصادية ضخمة، ونحن جميعا حاضرون فيها بفاعلية لمواجهة الحظر الراهن.

رئيس البرلمان الجزائري: الرباط باعت فلسطين مقابل تغريدة من رئيس منتهية ولايته الوقت-شدد رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين، اليوم الأربعاء في يوم "برلماني لدعم

إسماعيل هنيّة: ندعو قادة الدول العربية والإسلامية الى بناء جبهة عربية وإسلامية ضد التطبيع الوقت-شدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنيّة، في رسالة إلى

مواقع فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الضفة الغربية الوقت-تواصل قوات الاسرائيلية حملاتها التعسفية في الضفة الغربية حيث تصدى لها الفلسطينيون.

وزير الخارجية الروسي: بايدن سيتعامل بخوف مع روسيا! الوقت-قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رداً على إدراج الولايات المتحدة عدداً من الشركات

البرتغال: سفارتنا لن تنتقل الى القدس! الوقت-أعلن وزير الخارجية البرتغالي سانتوس سيلفا، في حديث مع صحيفة "جيروزاليم بوست"

حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة الوقت-اعلنت كتائب حزب الله العراق، في بيان لها مساء اليوم، إن "دولة الشر تواصل الاستخفاف بكرامة

الحشد الشعبي بالعراق تعلن انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر الوقت- اعلنت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي بالعراق انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لجريمة الإرهاب الامريكي باغتيال قادة النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس و قاسم سليماني.

وزير الخارجية اليمني: موانئ الأعداء لن تكون بمأمن إذا استمر حصار موانئ اليمن الوقت- حذر وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبدالله " إن صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي كما يعتقد البعض وأن موانئ اليمن إن استمر حصارها، فإن موانئ أعداء اليمن لن تكون بمأمن".

نائب عراقي: بعض القوى السياسية لا ترغب بإخراج القوات الأمريكية من العراق الوقت- أبدى رئيس كتلة بابليون النيابية أسوان الكلنداني ، الأربعاء، اسفه لعدم تطبيق قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية من العراق، مشيرا الى أن بعض القوى السياسية لا ترغب بإخراج القوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر.

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة الوقت- أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، ستعلن رسمياً عن تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان.

نائب عربي يهاجم بشدة إماراتيين خلال جلسة الكنيست.. والسبب؟ الوقت- وبخ النائب العربي الإسرائيلي "سامي أبو شحادة"، بشدة، مسؤولين إماراتيين شاركا في جلسة خاصة داخل الكنيست .

حماس: علاقتنا تتسع لكل المحاور ولا تنحاز لمحور في مواجهة محور آخر الوقت- أكد موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية في "حماس"، أن علاقة حركته تتسع لكل المحاور، ولا تنحاز لمحور في مواجهة محور آخر، داعياً لوقف كل أشكال التأييد للكيان "الإسرائيلي" وتفكيكه.

تونس والجزائر تمنعان طائرة التطبيع من دخول مجالهما الجوي الوقت- أفادت وسائل إعلام بأن تونس والجزائر لم تسمحا للرحلة القادمة من تل أبيب إلى مدينة الرباط المغربية، بالمرور عبر أجوائهما، ما أجبرها على اتخاذ مسار غير مباشر عبر أوروبا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

إسماعيل هنيّة: ندعو قادة الدول العربية والإسلامية الى بناء جبهة عربية وإسلامية ضد التطبيع

مواقع فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الضفة الغربية

فك رموز التوتر الجديد لمثلث الشرّ في الخليج الفارسي

السعوديّة تدّعي حرصها على وحدة الصف الخليجيّ.. الأهداف والغايات؟

الخارجية الإيرانية تردّ على تخرصات ترامب ضد ایران

اليمن يحتضر على سرير الموت..والعالم صمّّّ بكم عمي!

منظمة حقوقية: المعتقلات في الإمارات يقبعن في ظروف سيئة تشكل خطراً على حياتهن

ما هي خفايا التحركات التركية الجديدة في شمال سوريا؟

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

وزير الداخلية العراقي: لن نسمح للسلاح المنفلت أن يستخدم في الانتخابات المقبلة

مستوطنون إسرائيليون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون جنوب الخليل

البرتغال: سفارتنا لن تنتقل الى القدس!

حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة

رئيس البرلمان الجزائري: الرباط باعت فلسطين مقابل تغريدة من رئيس منتهية ولايته

نائب عربيّ يفتح النار على وفد إماراتيّ في الكنيست.. ويلقن أبو ظبي درساً في الأخلاق والإنسانيّة

الدور البارز والمميز لـ "الشهيد سليماني" في سوريا ولبنان

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

ابن سلمان والآمال الواهمة في حدوث معجزة للانتصار في اليمن

مجلة "فوربس": نواب بريطانيون يدعون إلى فرض عقوبات على السعودية "لانتهاكها حقوق الإنسان"

فلاديمير بوتين: روسيا تؤيد الحوار مع أمريكا برغم سياستها العدوانية

رويترز: جو بايدن سيواصل سياسة العقوبات ولكن سيحدد هدفها

وزارة الطاقة الجزائرية: ايادي صهيونية تقف وراء قرصنة موقع تابع لوزارة الطاقة

مجمع الاستخبارات الأميركيّة: أمريكا تتعرض لأكبر هجوم سيبراني "كبير ومستمر"!

تقارير إعلامية: هكذا يجند الموساد عملاء له عن طريق "نتفليكس"!

حماس: علاقتنا تتسع لكل المحاور ولا تنحاز لمحور في مواجهة محور آخر

السفير الإيراني في روسيا: العلاقات الإيرانية الروسية "مهمة جداً وهي استراتيجية في مجالات كثيرة"

السلطات السعودية تعتقل عميداً في الاستخبارات لمجرد حديث أدلى به

المفوضيّة الأوروبيّة تدعو الدول الأعضاء لاستئناف السفر مع بريطانيا للضرورة فقط!

أهالي الحسكة يحتجون على انقطاع المياه.. وخطوة أولى نحو انفراج قريب للأزمة

الأمراض النفسية تفتك بالجيش الاسرائيلي.. بداية الانهيار

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

عقب تعيين فلسطينيّة في الطاقم الجديد لبايدن.. حملة تشويه يقودها الإعلام واللوبي الصهيونيّ

منظمات إنسانية.. السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

السعودية تغرق في الرمال اليمنية..الاستنجاد بالقوات البريطانية لحماية المنشآت النفطية

ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية

ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟

قاليباف يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا

الانتصار الذي قسم ظهر تحالف العدوان.. السيطرة على معسكر "ماس" والاقتراب خطوة نحو التحرير الكامل لمأرب +صور

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق

طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم

أيام صعبة لحكومة الكاظمي في العراق بعد المواقف الأخيرة ضد اليمن

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

السعوديّة تدّعي حرصها على وحدة الصف الخليجيّ.. الأهداف والغايات؟

الخميس 9 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
السعوديّة تدّعي حرصها على وحدة الصف الخليجيّ.. الأهداف والغايات؟

مواضيع ذات صلة

أمير قطر يحسم مصير القاعدة التركية في بلاده.. هل تفشل المصالحة الخليجيّة؟

العصا الإماراتيّة في عجلة المصالحة الخليجيّة.. هل نشهد خلافاً سعوديّاً - إماراتيّاً جديداً؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في ظل التحضيرات للمصالحة الخليجيّة بعد تراجع السعودية عن مواقفها حول قرار المقاطعة العربيّ أو ما تسميه قطر "الحصار" عقب 3 سنوات، زعمت السعودية الثلاثاء الماضي، أنّها داعمة لوحدة الصف الخليجيّ، وأنّها ماضية بثقلها ومكانتها الإقليميّة والدوليّة المهزوزة في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجيّ كافة، حيث صعدت الرياض من جهودها مؤخراً لحل أزمتها المستمرة مع الدوحة، بالتزامن مع خسارة الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، والذي كان يعرف بمدى تقاربه مع آل سعود.

وحدة الصف!

تعمدت وكالة الأنباء السعودية الرسميّة، عدم ذكر الجهة التي أصدرت البيان الذي ادعى أنّ السعودية تحرص على وحدة الصف الخليجيّ وأنّها ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك، في توحيد جهود مجلس التعاون الخليجيّ الذي يضم السعودية وقطر والإمارات، والبحرين وسلطنة عمان والكويت، بالتزامن مع المساعي الحثيثة لإنهاء الأزمة الخليجية وإبرام مصالحة مع قطر بوساطة أمريكية، وبعد أيام من إعلان الكويت استضافة السعودية القمة الخليجيّة في الـ 5 من كانون الثاني المقبل.

وتشعر السعودية أنّ زمن نفوذها قد ولّى إلى غير رجعة بسبب أخطاء قياداتها الكارثيّة، حيث أصبح من المستحيل التقريب بين الدول الخليجيّة بسبب عمق المشكلات وتوازي الإيديولوجيّات والمناهج السياسيّة، وبغض النظر عن الخلافات الكثيرة بين السعوديّة والإمارات، يتركز الخلاف بين مملكة آل سعود و مملكة آل ثاني حول التنافس على النفوذ الإقليميّ، وقد ازداد توتر العلاقات بين البلدين في بداية ما سمي بـ "الربيع العربيّ" الذي خلق استماتة عند تلك الدول لإيجاد موطئ قدم لنشر نفوذها في العالم العربيّ، وبين هذا وذاك كانت أمريكا الحليف المشترك للدولتين معاً، ونأت بنفسها في الظاهر عن هذا الصراع  للحفاظ على مصالحها، فيما تسعى واشنطن اليوم لردم الهوة ولو قليلاً بين تلك العواصم لتحقيق مآربها في المنطقة والضغط على طهران.

لذلك تمضي السعودية بثقلها ومكانتها الإقليميّة المفقودة والدوليّة المحدودة مستشعرة دورها الوهميّ في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجيّ المنقسمة على ذاتها، وقد أشار تقرير في صحيفة الشرق الأوسط، في وقت سابق نقلاً عن مستشار للسعودية والإمارات، إلى أنّ هذا التقارب الظاهريّ سيكون بمثابة هدية لبايدن، وأضاف إنّ محمد بن سلمان يشعر وكأنه في "مرمى النيران” بعد هزيمة ترامب في الانتخابات ويريد صفقة مع قطر ليظهر أنّه مستعد وجاهز لتقديم الطاعة.

وقد أثارت التصريحات السعودية سخرية الشارع الخليجيّ، حيث أوضحت الرياض أنّ غاياتها من وحدة الموقف في المقام الأول حماية الأمن الخليجيّ، وجعله سداً منيعاً أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظاً على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك، بعد حصار فرضته مع الإمارات ومصر والبحرين على قطر الإخوانيّة الغنية بالغاز منذ حزيران 2017، واعتُبرت التصريحات السعوديّة أنّها منافيّة للعقل والمنطق وتستخف بمواطني الدول الخليجيّة.

تنفيذاً للأوامر

يبدو أنّ الرياض تنفذ التعليمات الأمريكيّة أكثر مما تريد واشنطن حتى، فكلنا نتذكر تصريحات مستشار الأمن القوميّ الأمريكيّ، روبرت أوبراين، الذي قال: "آمل أن أرى الخطوط الجويّة القطريّة قادرة على التحليق فوق الدول العربيّة المقاطعة في الـ70 يوما المقبلة أي قبل نهاية فترة ترامب الرئاسيّة، حيث تسعى واشنطن بكل ما أوتيت من قوة، لحل الأزمة الخليجيّة ليس كُرمى عيون الخليجيين بل لتأطير العلاقة بين طهران والدولة الأولى في العالم من حيث نصيب الفرد والتي تستخدم المجال الجويّ الإيرانيّ في رحلاتها من وإلى قطر.

لكن المصالحة وإن تمت لن تصلح الندوب التي أفرزتها الأزمة بين قطر والسعوديّة بالتحديد، وخاصة أنّ وزير الدولة القطريّ لشؤون الدفاع، خالد العطية، أشار قبل أشهر إلى أنّ ما أسماها "دول الحصار" بقيادة الرياض التي تدعي حرصها على الوحدة الخليجيّة، كانت تخطط لغزو قطر عسكريّاً على مرحلتين، الأولى تتمثل بالحصار من خلال الضغط على الشارع القطريّ ومن ثم الغزو العسكريّ.

وإذا تابعنا وسائل الإعلام الخليجيّة وبالذات الإماراتيّة والسعوديّة والقطريّة، ندرك حقيقة أنّه لا يمكن لأيّ وساطة في العالم أن تخلق نقاط التقاء مهمة بين تلك الدول، ويبدو هذا واضحاً من خلال البرامج والتغطيات الإخباريّة والوثائقيّة والتحليليّة التي تبث على (سكاي نيوز- الإماراتيّة) و (العربيّة - السعوديّة) و(الجزيرة - القطريّة).

ومن الجدير بالذكر أنّ القمة الخليجيّة المقبلة ستشهد توقيعاً مبدئيّاً على وثيقة لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطريّة مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى، في ظل الغموض النسبيّ في موقف دول المقاطعة الأخرى، الإمارات والبحرين ومصر، وخاصة أبوظبي التي ترى أنّ قطار المصالحة الخليجية لن يتحرك مليمتراً واحداً دون علمها وموافقتها ومباركتها.

يشار إلى أنّ وزير الخارجية الكويتيّ أعلن في 4 من كانون الأول الجاري، عن مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجيّ، بما يضمن وحدة مجلس التعاون الخليجيّ، من دون أي تفاصيل عن اتفاق بين قطر والسعودية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية دول مجلس التعاون الخليجي المصالحة الخليجية قطر الإمارات ترامب الكويت

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية