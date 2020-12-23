مواقع فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الضفة الغربية

الوقت-تواصل قوات الجيش الاسرائيلي حملاتها التعسفية في الضفة الغربية حيث تصدى لها الفلسطينيون. وذكرت مواقع فلسطينية أن مقاومين أطلقوا النيران باتجاه قوات الاحتلال أثناء اقتحامها قباطية، ومداهمة منزل عائلة الشهـيد محمود كميل.

وشرق الخليل، أُصيب شاب برصاص الاحتلال فجر اليوم الأربعاء في منطقة الجلاجل قرب بلدة بني نعيم قبل اعتقاله.

قواتُ الاحتلال اعتقلت كذلك عدداً من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة شملت طولكرم وبيت لحم وبلدة نعلين غرب رام الله، التي أُغلقت مداخلها لساعات عديدة.

الاحتلال اقتحم كذلك مناطق عديدة في القدس المحتلة، ولا سيما بلدة العيسوية حيث اعتقل عدداً من الشبّان، وقد تصدّى الشبان المقدسيون لاعتداءات الاحتلال الذي أطلق باتجاههم قنابل الغاز.

يذكر أن شاباً فلسطينياً استشهد الإثنين بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، في منطقة "باب حطة" في القدس القديمة، بزعم إطلاقه النار باستخدام بندقيّة آليّة نحو جندي إسرائيليّ.

وسائل إعلام إسرائيليّة نقلت عن شرطة الاحتلال أن "فلسطينياً حاول إطلاق النار على عناصرها عند بوابات المسجد الاقصى.

من جانبها، أكّدت وسائل إعلام إسرائيليّة إصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال بجراح طفيفة، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينيّة إن "شرطياً إسرائيلياً أصيب برصاص شرطي اسرائيلي آخر".