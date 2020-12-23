البرتغال: سفارتنا لن تنتقل الى القدس!

الوقت-أعلن وزير الخارجية البرتغالي سانتوس سيلفا، في حديث مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم إن "البرتغال لن تنقل سفارتها إلى القدس إلا عندما تكون المدينة عاصمة لكل من دولة "إسرائيل" ودولة فلسطين"، بحسب تعبيره.

وذكر ، أن البرتغال ليس لديها خطط لاتباع الولايات المتحدة في هذه القضية.

وأضاف أنّ: "البرتغال ستفكر في مثل هذه الخطوة، فقط في اليوم الذي يمكنني فيه فتح سفارتين في القدس، سفارة البرتغال في "إسرائيل" وسفارة البرتغال في فلسطين".

وتحدث سيلفا عن الحاجة إلى علاقات دافئة بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي وعن أهمية اجتماع مجلس الشراكة بين الطرفين.

وأشار إلى نقاط الخلاف مع "إسرائيل" لكنه قال إنه يريد معالجة القضايا عبر الحوار.

أيضاً، تحدث سيلفا بإيجابية عن اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاقات إسرائيلية عربية.

وقال سيلفا إن: "الاتفاقات بعثت حياة جديدة في المنطقة وعملية السلام المجمدة مع الفلسطينيين".

كما رأى أن دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض سيفتح أيضاً إمكانيات جديدة في هذا المجال.