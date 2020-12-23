حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة

الوقت-اعلنت كتائب حزب الله العراق، في بيان لها مساء اليوم، إن "دولة الشر تواصل الاستخفاف بكرامة شعبنا"، معتبرةً أن "عفو ترامب عن مجموعة بلاك ووتر التي نفذت مجزرة ساحة النسور في بغداد هو إجراء تعسفي ظالم".

وطالبت كتائب حزب الله الى "ضرورة العمل الجاد لإخراج القوات الأميركية من العراق لمنع تكرار جرائمها بحقّ شعبنا"، معتبرة أن "هذا العفو يؤكد مدى العداء الأميركي لشعبنا وسياسة الاستعلاء والغطرسة التي تتعامل بها أميركا".

وقالت الكتائب إن "أميركا تتوهم إن اعتقدت أننا قد ننسى جرائمها أو نتخلّى عن حقنا بالمطالبة بالاقتصاص من القتلة، وتتوهم "أننا سننسى الثأر لدماء شهدائنا سواء عاجلاً أم آجلاً".

وفي وقتٍ رأت فيه أنه "ينبغي على جميع القوى السياسية والشعبية وأجهزة الدولة التصدي للإجراء الأميركي"، أكدت أنه "يجب تفعيل الإجراءات القضائية لمحاكمة أميركا على جميع جرائمها".

وأشارت إلى أنه "يجب تفعيل إجراءات محاكمة أميركا على جريمتها الكبرى باستهداف قادة النصر ومجاهدينا الأبطال".

وأعرب عراقيون الأربعاء عن غضبهم وحزنهم إثر سماعهم قرار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب العفو عن 4 حراس أمن أميركيين أدينوا بقتل مدنيين عراقيين في بغداد عام 2007.

وأدت مجزرة ساحة النسور التي وقعت في أيلول/سبتمبر 2007 الى مقتل 14 مدنيا واصابة 17 جراء أطلاق نار من عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأميركية.

وأدعى فريق بلاك ووتر، الذي كان يتولى بموجب عقد حماية موظفي وزارة الخارجية الأميركية العاملين في بغداد، أنه رد على نيران أطلقها مسلحون لدى مروره في ساحة النسور.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء قراراً بالعفو عن 4 عناصر من "بلاك ووتر" دينوا بارتكاب مجزرة ساحة النسور، كانوا يقضون أحكاماً طويلة بالسجن.