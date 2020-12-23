الحشد الشعبي بالعراق تعلن انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر

الوقت- اعلنت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي بالعراق انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لجريمة الإرهاب الامريكي باغتيال قادة النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس و قاسم سليماني.

وبدأت رسميا الحملة الإعلامية لدعم وتغطية الفعاليات الرسمية والجماهيرية والبرامج الإعلامية والفنية التي اخذت بنظر الاعتبار السياق الزمني لجريمة مطار بغداد وما سبقها ولحقها من أحداث، حيث ستقام تحت شعار (الشهادة والسيادة)، تخليدا لرمزية القادة الشهداء بما بذلوه من تضحيات طيلة سنوات الحرب على داعش، وتستمر لعدة أيام.

يشار إلى ان المسيرات والمحافل والفعاليات الثقافية والفكرية والعزائية ستقام بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية والدينية والاجتماعية والبعثات الدبلوماسية في داخل البلاد وخارجه.

كما ستشهد الحملة تنسيقا عاليا مع وسائل الإعلام العراقية والدولية من خلال توفير مستلزمات النقل والتغطيات والبث الخارجي، بعد تزويدها بمنهاج المناسبات والفعاليات بتوقيتاتها ومواقعها.