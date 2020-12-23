فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة

الوقت- أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، ستعلن رسمياً عن تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان.
وقالت الغرفة في بيان صحفي اليوم الأربعاء 23/12/2020:"في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وتجسيداً لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجاً لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها"
وأضافت: نعلن جهوزيتنا لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، سنعلن رسمياً عن تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان.
ودعت الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وأخذ المعلومات بهذا الخصوص من مصادرها الرسمية.