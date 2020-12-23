حماس: علاقتنا تتسع لكل المحاور ولا تنحاز لمحور في مواجهة محور آخر

الوقت- أكد موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية في "حماس"، أن علاقة حركته تتسع لكل المحاور، ولا تنحاز لمحور في مواجهة محور آخر، داعياً لوقف كل أشكال التأييد للكيان "الإسرائيلي" وتفكيكه.

وأوضح، خلال ورقة قدمها، ضمن فعاليات المؤتمر السابع، في ذكرى انطلاقة "حماس"، مساء الثلاثاء، وتحت عنوان "العلاقات الدولية بين الواقع والمأمول"، أن حركة "حماس" تحرص على بناء العلاقات مع جميع الدول "لأننا نريد من الدول أن يسمعوا منا، لا أن يسمعوا من غيرنا".

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يولي أهمية كبيرة للعلاقات الدولية، باعتباره الكيان الوحيد الذي انشأته الأمم المتحدة، و"لذلك صراعنا لا ينحصر بالعدو الصهيوني، بل يمتد إلى ميادين العلاقات مع الدول كافة".

وشدد على أن ثوابت علاقات "حماس" بالدول العربية، تستند على عدم التدخل في شؤون أي دولة، مؤكدا أن "حاضنتنا في المنطقة العربية بكل مكوناتها، فهم شركاء في القضية، وقوة العرب قوة لنا، وخسارة العرب خسارة لنا".

وأضاف، "نحرص على توضيح سياساتنا، دون إبداء العداء لأي دولة مهما كان موقفها"، واستدل على ذلك، "بموقف السعودية واعتقالها لكوادرها، وكذلك الأردن، التي طردت قادة الحركة أكثر من مرة، ومع ذلك لم تبادرهما حماس بالعداء"، وفق أبو مرزوق.

وأوضح القيادي في "حماس"، "لا ننحاز لمحور في مواجهة محور آخر، ونريد من كل المحاور أن تكون مع فلسطين، سواء كانت محاور اعتدال أو ممانعة أو غيرها"، مؤكدا أن علاقتنا تتسع للجميع، عدا الكيان الصهيوني.

وفيما يتعلق بعلاقات حركته مع مكونات أي بلد عربي، أوضح أبو مرزوق، أن "حماس تلتزم بعلاقاتها مع جميع الأطراف في البلد الواحد، ولا تعادي أحدا على أساس مذهبه أوعرقه أومعتقده، ولا نناصر أي دولة اعتدت على دولة أخرى، وأساس علاقاتنا هي المبادئ والأخلاق والضوابط الإسلامية، وقد نجحنا في إرساء قواعد لهذه العلاقات انطلاقا من هذه المبادئ والضوابط".

واستطرد، "نبحث في علاقاتنا على قواسم مشتركة، نحافظ فيها على نقاط الالتقاء ونعمل على تعزيزها"، منوها، أنه "لا يوجد علاقات تتطابق في العلاقات الدولية، وهنالك دائما تباين في المواقف، إلا أننا نبحث عن المشترك بما يخدم القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "رؤيتنا تنطلق من كوننا مشروع سياسي تحرري متكامل يهدف إلى تفكيك المشروع الصهيوني، وأن يكون مكملا للعمل المسلح المقاوم وما حققه من إنجازات".

وحذر من أن "الاحتلال يعمل على بناء طوق سياسي متمثل بالتطبيع، وأنه من بنود الاتفاقيات أن لايعمل أي مكون ضد "إسرائيل".

أوروبا والكيان الصهيوني

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يعتبر قاعدة متقدمة لأوروبا، ويجب العمل على فصله عنها، وإنجاز حقوقنا وحماية المقاومة وتوفير الدعم المادي والسياسي، بما لا يتعارض مع رؤيتنا".

وأوضح أن أوروبا تعتبر متنفسا للحياة بالنسبة للمشروع الصهيوني، الذي يهدف إلى جمع اليهود من كافة أنحاء العالم على أساس ديني في فلسطين، بما بات يعرف بيهودية الدولة.

ونوه إلى أن "الكيان الصهيوني يولي لعلاقاته مع الغرب اهتماما كبيرا، لحشد التأييد والدعم المالي"، مشيرا إلى أن الجاليات الفلسطينية، تعاني من اللوبيات الصهيونية، التي تعي أن ما تكسبه القضية الفلسطينية في العلاقة مع الغرب يكون على حساب الاحتلال الصهيوني، وما يكسبه الاحتلال يكون على حساب القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن الحركة تهدف من خلال العلاقات الدولية إلى تأكيد حضورها السياسي، وإطلاع العالم على موقفنا دون تشويه للحقائق، كما يفعل الاحتلال.