العراق وسوريا... استعداد لعملية كبرى لضبط الحدود مع سوريا

الوقت-قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، مساء اليوم أن "الاستعدادات جارية لعملية كبرى ضد الإرهابيين بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لضبط الحدود العراقية السورية بالكامل".

وأكد الخفاجي تعاون وزارات الدفاع والداخلية والموارد المائية وهيئة الحشد الشعبي، مضيفاً أنّ "قوات التحالف الدولي تسهم في إمداد الكثير من المعدات إلى جانب نصب أبراج بالغة الأهمية".

وكان الحشد الشعبي أطلق في 19 كانون الأول/ ديسمبر، عملية أمنية في جزيرة الحضر غرب نينوى، وصولاً إلى الحدود السورية.

وقال بيان الحشد الشعبي إن قوات "اللواء 25" و "اللواء 44" في هيئة الحشد، وبإسناد الكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع، نفذت عملية لتمشيط وتطهير جزيرة الحضر بحثاً عن مطلوبين.

عملية الحشد الشعبي تلك جاءت عقب عملية عسكرية أطلقتها قوات الحشد مع الجيش العراقي ناحية العظيم في 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ضد "داعش"، ولتطهير حوض الميتة من التنظيم.