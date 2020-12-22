وزير الخارجية الباكستاني: لا ضغوط على باكستان للاعتراف بـ"إسرائيل"

الوقت-شدد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، مساء اليوم على أنّ بلاده لن تُقيم علاقات مع تل أبيب حتى يجري التوصّل إلى حلّ للقضية الفلسطينية.

وسائل إعلام باكستانيةٌ نقلت عن قريشي نفيه بعد زيارته الإمارات، "وجود أيّ ضغوط على إسلام آباد للاعتراف بإسرائيل".

وأشار إلى أنه عرض موقف بلاده "بشأن هذه القضية بوضوح شديد للجانب الاماراتيّ"، مؤكداً أن بلادهُ "ستتخذ قرارات تضمن مصالحها".

الموقف الباكستاني تكرر في أكثر من مرة على لسان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي أكّد على موقف بلاده الرافض للتطبيع مع "إسرائيل"، وقال إنّ "الفلسطينيين أصحاب قضية ظُلموا وحُرموا من حقوقهم واغتصبت أراضيهم".

وكان خان أكد على وصية القائد محمد علي جناح (مؤسس جمهورية باكستان)، التي تشددُ على أن باكستان لن تعترف بـ"إسرائيل" حتى "إعطاء الفلسطينيين حقهم بتسويةٍ عادلة".

وشدد خان بعد أيام من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، أن بلاده لن تعترف بـ "إسرائيل" حتى إعطاء الفلسطينيين حقهم بتسوية عادلة.