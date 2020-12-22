الفتح: حكومة مصطفى الكاظمي "فاشلة بامتياز"

الوقت- وصف النائب عن تحالف الفتح محمد المنصوري، الاثنين، حكومة مصطفى الكاظمي بانها “فاشلة بامتياز”، فيما اشار الى ان نسبة الانجاز في الورقة الاصلاحية لم تتجاوز الـ17%.

وقال المنصوري، ان "حكومة الكاظمي فشلت في ادارة ازمات العراق ولم تشهد البلاد مثلها منذ تاسيس اول حكومة في تاريخ الدولة العراقية في عقد العشرينات من القرن الماضي".

واضاف، إن "لجنة اداء وتقييم البرنامج الحكومي بين في تقرير رسمي بان نسبة انجاز الورقة الاصلاحية لم تتجاوز الـ17% وهذه مؤشر سلبي مؤكدا بان كل ما قامت به هو الاخفاق المتكرر وخلق البلبلة والدعاية الفيسبوكية".

ويشهد العراق ازمات متعاقبة منذ اشهر واخفاق متكرر من قبل الحكومة في احتواءها خاصة مع ازمة رفع سعر صرف الدولار الامريكي قبل يومين.