وزارة النفط العراقية تعلن بدء إمدادات تصدير الوقود إلى بيروت

الوقت-كشفت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الإثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع لبنان لبدء إمدادات تصدير الوقود إلى بيروت في عام 2021 وفقاً للأسعار العالمية.

وقد جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ووزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في بغداد اليوم الإثنين.

وصرّح الوزير عبد الجبار إن كميات الوقود ستكون محدودة وسيتمّ الإعلان عنها لاحقاً، وستغطي جزءاً من احتياجات لبنان من الوقود لتوليد الكهرباء، وأضاف إنه تمّ الاتفاق على استيراد وقود النفط الأسود من العراق لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل الأزمة النقدية اللبنانية التي دفعت الحكومة باتجاه دراسة آلية خفض الفاتورة النفطية من خلال استقدام النفط الخام من العراق عبر شركة تسويق النفط "سومو" وتكريره في لبنان.

وبعد انفجار مرفأ بيروت في شهر آب/أغسطس، أعلن وزير النفط العراقي، احسان عبد الجبار، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد الجانب اللبناني بتوفير الوقود.