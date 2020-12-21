العميد يحيى سريع: صاروخ يمني جديد يسقط مقاتلة سعودية في مأرب!

الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية للقوات تسقط طائرة استطلاع مقاتلة سعودية في محافظة مأرب.

العميد سريع أضاف أن المقاتلة السعودية، التي تم إسقاطها من نوع CH4، "وكانت تقوم بمهام عدائية في مديرية مدغل". لافتاً إلى أنه "تم استهداف الطائرة السعودية بصاروخ مناسب، لم يكشف عنه بعد".

وكانت القوات المتعددة للتحالف السعودي، ارتكبت 121 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الماضية. ونفذت طائرات التحالف، غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة شمال اليمن، وغارة على مديرية ماهلية جنوبي محافظة مأرب. كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارة جوية منطقة مجازة الحدودية، بين مديرية باقِم شمالي محافظة صعدة وعسير السعودية.

ومن الخسائر التي تكبدتها قوات التحالف السعودية في اليمن، ما نقلته مصادر يمنية محليّة وهو انفجار كبير في معسكر تداوين التابع لقوات التحالف السعودي في مأرب شرق اليمن. المعسكر كان تعرّض لاستهداف صاروخي قبل أيام أدى إلى مقتل ضباط سعوديين.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر أفاد مصدر يمني بأن القوات المسلحة اليمنية سيطرت على معسكر ماس في مأرب، بعد معارك طاحنة مع قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والإصلاح.

وكان العميد سريع سبق وأعلن أن "قوى العدوان السعودي، باتت في مراحلها الأخيرة، بعد تكبدها هزائم متوالية، على أيدي الجيش واللجان اليمنية في مختلف الجبهات".