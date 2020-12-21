وزير الخارجية السوري: واشنطن تشجع المجموعات الإرهابية على العمل لضمان وجود مبرر لبقائها

الوقت- أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن واشنطن لا تزال تشجع المجموعات الإرهابية على العمل لضمان وجود مبرر لبقائها في المنطقة.

وقال المقداد في مقابلة مع "سبوتنيك"،اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا: "نحن حققنا انتصارات مشتركة ضد الإرهاب، لكن هذا لا يعني أن الإرهاب انتهى، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع المجموعات الإرهابية على العمل لضمان وجود مبرر لبقائها في المنطقة".

وأضاف المقداد "هذا التشجيع الأمريكي يحدث في شمال شرق سوريا من خلال دعم المجموعات الانفصالية، ويتجلى ذلك في الدعم الذي تقدمه لتركيا لاحتلال الشمال الغربي، والاحتلال الأمريكي المباشر لسوريا".

وتابع المقداد أن "الحرب ضد الإرهاب مستمرة بطرق ومعان مختلفة، لأننا بمجرد ما ننجح في تحقيق هدفنا بهزيمة الإرهاب، هم يخلقون مجموعات إرهابية ومجموعات انفصالية مسلحة تستكمل المعركة لتحقيق أهدافهم السياسية"، مشددا "هذا بالطبع يجب مواجهته، لأن روسيا ليست بعيدة عن سوريا".