الخارجية الإيرانية: اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي اليوم غير رسمي

الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي اليوم غير رسمي.

وقال سعيد خطيب زاده، "يعقد اليوم، في تمام الساعة 11:30 صباحاً، اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتفاق النووي عبر الفيديو الكونفرانس. لن يركز هذا الاجتماع على قضايا خاصة بالاتفاق النووي فقط، لكنه سيستعرض مجموعة التطورات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية".

واضاف، "نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني يزور طهران يوم الأربعاء، كما شهدنا يوم السبت افتتاح النقطة الحدودية الثانية بين إيران وباكستان ، وهو تطور كبير بعد افتتاح مشروع خواف - هرات، الذي يظهر اهتمام إيران الخاص بجيرانها".

وأشار إلى المحادثات الهاتفية التي أجراها ظريف مع وزيري خارجية البرتغال والسويد بشأن التطورات الإقليمية والدولية والثنائية، قائلا، شهدنا أيضا الأسبوع الماضي استدعاء سفيري ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ذلك، أجرى وزيرا خارجية إيران وتركيا محادثات بعد محادثات في باكو.

كما أشار إلى زيارة عباس عراقجي لأفغانستان وسلطنة عمان الجمعة الماضي، قائلا، ان وثيقة التعاون الشامل بين إيران وأفغانستان وصلت إلى نقطة مقبولة.