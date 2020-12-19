الرئيس روحاني يرسل برقية تهنئة لأمير قطر بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

الوقت- اعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني في برقية تهنئة لأمير قطر بمناسبة اليوم الوطني لبلاده عن أمله في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال روحاني في برقية التهنئة: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية ودولة قطر تربطهما علاقات ودية ووثيقة على الدوام، وإنني على ثقة انه في ظل إرادة كبار المسؤولين في البلدين فان هذه العلاقات الحميمة ستتطور وتتواصل ايضا في المستقبل من أجل ضمان مصالح شعبي البلدين.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في تحقيق المزيد من تطوير وترسيخ التعاون بين البلدين في جميع المجالات بالاستفادة من الطاقات والإمكانيات العديدة المتاحة.

واعرب روحاني عن تمنياته لامير قطر بموفور الصحة والموفقية ولشعبه بالازدهار والعزة.