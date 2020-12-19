السلطات السعودية تعتقل عميداً في الاستخبارات لمجرد حديث أدلى به

الوقت- اعتقلت السلطات السعودية الأمير فيصل بن محمد بن ناصر آل سعود، العميد في الاستخبارات لمجرد حديث ادلى به.

قال ذلك حساب العهد الجديد الذي يراقب عن كثب اوضاع المملكة العربية السعودية وينقل اخبارها بدقة ومن مصادر خاصة ومقربة من البلاط الملكي.

واكد الحساب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتقال الأمير فيصل بن محمد بن ناصر آل سعود، العميد في الاستخبارات، بعد أن تمّ اقتحام مكتبه.

وقال الحساب بانه تم سحب الامير وكأنه إرهابي متورط بجريمة كبيرة. أما سبب الاعتقال فقد ذكر الحساب بان الأمير تذمر في أحد المجالس من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.