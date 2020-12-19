طائرات تركية تقصف عدة مواقع حدودية في محافظة دهوك العراقية

الوقت- أفادت مصادر محلية عراقية، اليوم السبت، بأن طائرات مقاتلة حربیة تركیة هاجمت عدة مناطق حدودية تابعة لقضاء زاخو شمالي محافظة دهوك.

وقالت المصادر إن طائرات حربية تركية قصفت فجر السبت، مناطق حدودية تابعة لقضاء زاخو شمالي محافظة دهوك، مضيفة أن الهجمات إستهدفت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق، نزدور ورويس وشيدن وكشان وخيزافا ومنين وافلهي الحدودية التابعة لقضاء زاخو، مؤكدة أن اعمدة الدخان تتصاعد من المواقع التي تعرضت للهجمات دون معرفة الخسائر والاضرار.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 11 عنصراً من حزب العمال الكردستاني، في غارات جوية بمنطقة كردستان.

وقالت وزارة الدفاع، إنه تم تحييد 11 مسلحا من حزب العمال في غارات جوية شمالي العراق، وفقا لوكالة الاناضول.

وأضافت أن الغارات استهدفت مواقع حزب العمال في منطقتي حفتانين وزاب، مؤكدة على أن عملياتها العسكرية ستتواصل عملياتها لملاحقة عناصر الكردستاني شمالي العراق.