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  السبت 4 جمادي الاول 1442

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أخبار

عبداللهيان: قرار البرلمان الأوروبي يقدم خدمة لبايدن وينتهك حقوق 80 مليون إيراني

السبت 4 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
عبداللهيان: قرار البرلمان الأوروبي يقدم خدمة لبايدن وينتهك حقوق 80 مليون إيراني
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الوقت- انتقد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية، حسين امير عبداللهيان، القرار الاخير للبرلمان الأوروبي ضد ايران، وأكد انه يقدم خدمة لبايدن وينتهك حقوق 80 مليون إيراني.

وفي تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في تويتر، في معرض رده على القرار المعادي لايران، قال امير عبداللهيان: ان القرار غير الودي للبرلمان الاوروبي يقدم خدمة لبايدن وينتهك حقوق 80 مليون ايراني.

واضاف: لا يحق لمرتكبي قتل مئات الأطفال المصابين بأمراض خاصة بسبب الحظر ومستضيفي الإرهابيين المنافقين التحدث علنا عن حقوق الإنسان والمطالبة بالإفراج عن الجواسيس ومزدوجي الجنسية الذين اغتالوا العالم الإيراني، أوروبا تفكر في مصالحها الخاصة.

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حقوق الإنسان بايدن الحظر عبداللهيان

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