موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 3 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

حظر "سرايا المختار" البحرينية... تضييق المجال علی القوات الأمريكية بشکل أکثر

حظر "سرايا المختار" البحرينية... تضييق المجال علی القوات الأمريكية بشکل أکثر على الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية سعت إلى زيادة قمع وتضييق مجموعة سرايا المختار في البحرين من خلال تصنيفها منظمةً إرهابيةً، إلا أن هذه الخطوة ستحدّ بلا شك من وجود الأمريكيين في المنطقة، وفي البحرين على وجه الخصوص.

ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟ عقب الأنباء التي تحدثت عن وجود "خطة تطبيع" بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ الغاصب، نفت وزارة الخارجيّة الإندونيسيّة تلك المزاعم التي تداولتها تقارير صحافية، مؤكّدة دعمها لفلسطين التزاماً بالدستور في البلاد

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة الوقت- نفت حركة المقاومة الإسلاميّة في فلسطين “حماس”، وجود تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الصهيونيّ، بعد ادعاءات بعض وسائل الإعلام العبريّة عن وجود تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى مع الحركة

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟ الوقت- ضجة إعلاميّة أثارتها مقارنة بين قناة "الجزيرة" القطريّة، وقناة "العربيّة" السعوديّة، وكان برنامج "تويتر" هو ساحة السجال الواسع الذي دار بين النشطاء السعوديين المهتمين بهذا الشأن...

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية الوقت- هناك زحف غير مسبوق من قبل بعض الأنزمة العربية وجنوح نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، في سابقة خطيرة وغريبة ومستهجنة شعبوياً، ويبدو أن هذه الأنظمة القمعية الديكتاتورية التي تأخذ شرعيتها ...

أخبار

مجلة "فوربس": نواب بريطانيون يدعون إلى فرض عقوبات على السعودية "لانتهاكها حقوق الإنسان"

مجلة "فوربس": نواب بريطانيون يدعون إلى فرض عقوبات على السعودية "لانتهاكها حقوق الإنسان"

الوقت-كشفت مجلة "فوربس" البريطانية أن عدداً من النواب البريطانيين طالبوا باستخدام

بني غانتس: شكرت ميلي على "الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل" الوقت-قال موقع "إسرائيل هيوم" الاسرائيلي، مساء اليوم، أن رئيس الأركان المشتركة في الجيش

سقوط طائرة محلّقة إسرائيلية كانت تلقي قنابل على الفلسطينيين الوقت-قالت وسائل اعلام إسرائيلية عن سقوط طائرة محلّقة كانت تلقي قنابل مسيلة للدموع

هجوم على قاعدة أميركية في ريف دير الزور الوقت-شن مجهولون عراقيون، مساء اليوم، هجوماً على القاعدة الأميركية في "حقل العمر" النفطي

وزارة الطاقة الجزائرية: ايادي صهيونية تقف وراء قرصنة موقع تابع لوزارة الطاقة الوقت-قالت وزارة الطاقة في الجزائر، مساء أمس الخميس، أن موقع الوكالة الوطنية

تفجير انتحاري يودي بحياة 15 مدنيا وسط أفغانستان الوقت-أفادت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار في تجمّع

رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية: إتفاق صيني-أوروبي يضمن حرّية المنافسة بين الطرفين ااوقت- قال رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية، صباح اليوم الجمعة، في بكين أن الاتحاد الأوروبي وال

الإعلام الإسرائيلي:بعد الإمارات والسعودية...رئيس الأركان الأميركية في"إسرائيل" الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارك

تايمز أوف إسرائيل: الرياض تزيل مضامين معادية للصهيونية الوقت-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، أنه هناك انخفاضاً ملحوظاً في ما

السفير الإيراني في روسيا: العلاقات الإيرانية الروسية "مهمة جداً وهي استراتيجية في مجالات كثيرة" الوقت-شدد السفير الإيراني في العاصمة الروسية موسكو كاظم جلالي، في مقابلة مع وكالة

بعد فارس سعيد حزب الله يتوجه للقضاء اللبناني مجدد ويدعي على هذه الشخصية! الوقت-رفع المحامي جهاد عثمان، باسم تجمع محامي "حزب الله"، دعوى

أهالي الحسكة يحتجون على انقطاع المياه.. وخطوة أولى نحو انفراج قريب للأزمة الوقت- خرج أهالي الحسكة في تظاهرة ظهر اليوم في ساحة الرئيس الراحل حافظ الأسد وسط المدينة، احتجاجاً

وسائل إعلام إسرائيلية: خرق أمني كبير يكشف تفاصيل الإسرائيليين الذاهبين إلى دبي الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن عدداً كبيراً من الإسرائيليين

مجمع الاستخبارات الأميركيّة: أمريكا تتعرض لأكبر هجوم سيبراني "كبير ومستمر"! الوقت-قال مجمع الاستخبارات الأميركيّة، صباح اليوم الخميس، أنّ عمليّة تسلّل إلكتروني

دونالد ترامب: الطاقة النووية مسموحة في الفضاء! الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان له مساء اليوم أنه وقع على مذكرة تو

فلاديمير بوتين: روسيا تؤيد الحوار مع أمريكا برغم سياستها العدوانية الوقت-تنبأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم خلال المؤتمر الصحافي السنوي الكبير الذي عقد في مقر

رويترز: جو بايدن سيواصل سياسة العقوبات ولكن سيحدد هدفها الوقت-كشفت مصادر أمريكية مطلعة على آراء وتطلعات الرئيس الأميركي المنتخب الديموقراطي

إخلاء آخر نقاط الجيش التركي ضمن مناطق سيطرت الجيش السوري الوقت- بدأ الجيش التركي عملية إخلاء آخر نقاطه المحاصرة ضمن المناطق التي سيطرت عليها قوات الجيش السوري مؤخراً.

سياسي إسرائيلي يحذّر من "حالة موت الأيديولوجيا" وانتشار الفوضى في الكيان الوقت- أطلق "نجمان شاي"، عضو الكنيست السابق، والمتحدث الأسبق باسم جيش الاحتلال، تحذيرا من "حالة موت الأيديولوجيا" وانتشار الفوضى في "إسرائيل".

تحالف الفتح العراقی: ملف اخراج القوات الاجنبية من العراق سيفعّل بعد تسلم بايدن مقاليد الحكم الوقت- أكد النائب عن تحالف الفتح العراقی مختار الموسوي، الخميس، ان ملف اخراج القوات الاجنبية من العراق سيفعّل في الأشهر المقبلة بعد تسلم بايدن مقاليد الحكم في اميركا وانهاء سلطة ترامب في البيت الأبيض.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

حظر "سرايا المختار" البحرينية... تضييق المجال علی القوات الأمريكية بشکل أکثر

السفير الإيراني في روسيا: العلاقات الإيرانية الروسية "مهمة جداً وهي استراتيجية في مجالات كثيرة"

العمالة الوافدة في السعودية.. ترحيل وإذلال

خبير تركي: أنقرة لن تستخدم بطاقة إنجرليك قريباً

بني غانتس: شكرت ميلي على "الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل"

القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى.. تونس تصوّت على قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

وزارة الطاقة الجزائرية: ايادي صهيونية تقف وراء قرصنة موقع تابع لوزارة الطاقة

هجوم على قاعدة أميركية في ريف دير الزور

سقوط طائرة محلّقة إسرائيلية كانت تلقي قنابل على الفلسطينيين

تعاظم الفجوة بين أنقرة والغرب.. ماذا سيكون الرد التركي على العقوبات الامريكية؟

مجلة "فوربس": نواب بريطانيون يدعون إلى فرض عقوبات على السعودية "لانتهاكها حقوق الإنسان"

تايمز أوف إسرائيل: الرياض تزيل مضامين معادية للصهيونية

مجمع الاستخبارات الأميركيّة: أمريكا تتعرض لأكبر هجوم سيبراني "كبير ومستمر"!

الإعلام الإسرائيلي:بعد الإمارات والسعودية...رئيس الأركان الأميركية في"إسرائيل"

بعد فارس سعيد حزب الله يتوجه للقضاء اللبناني مجدد ويدعي على هذه الشخصية!

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

إصابة يمنيين اثنين بقصف صاروخي للعدوان السعودي في صعدة

"حزب الله العراق": لا نطبع مع "إسرائيل" مهما كانت التحديات... والتطبيع خيانة للإسلام والأمة

للمرة الثالثة... الآلاف من الفرنسيين يتظاهرون ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"

شقيق لجين الهذلول: النيابة العامة السعودية قامت بخداع لجين عبر التلاعب بمحاضر قضيتها

ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟

آلاف الفنزويليين يخرجون الى الشوارع داعماً لمادورو في كراكاس

"القناة 12": مجرمون خطرون يفرون إلى دبي والسبب!

سرايا "قاصم الجبارين": هذا هو المخطط الأميركي "الخبيث" للعراق!

تواصل حملات التنديد الشعبي بالتطبيع بين المغرب و"إسرائيل"

"بوليتكو": ترامب يفضل البقاء في دائرة الضوء على الترشح لانتخابات 2024

قناة إسرائيلية: السعودية لعبت دوراً في اتفاق التطبيع بين المغرب واسرائيل

وزارة الدفاع الأمريكية: لا دليل على سرقة بيانات سرية بعد عملية القرصنة

أمريكا تسرق النفط السوري من ريف الحسكة وتنقله إلى العراق

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

منظمات حقوقية تطالب بإحباط مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات

الذعر ينتشر في معسكرات "آل سعود" بعد الهزيمة التاريخية في قاعدة "ماس" العسكرية + صور

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

إرهاب دولة وراء اغتیال عالم نووي إيراني... ابرز ردود الفعل المحلية والدولية

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

بلدية الاحتلال الإسرائيلي توزع إخطارات هدم في بلدة سلوان الفلسطينية

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

الصراع السعودي الإماراتي في اليمن.. التنافس في الجنوب والانتقام في الشرق

عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وجنوب القنيطرة

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية

أدلة حيّة حول الاعتقالات المروّعة للسجناء السعوديين.. هل تدفع العالم لمقاطعة قمة العشرين؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مجلة "فوربس": نواب بريطانيون يدعون إلى فرض عقوبات على السعودية "لانتهاكها حقوق الإنسان"

الجمعة 3 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
مجلة "فوربس": نواب بريطانيون يدعون إلى فرض عقوبات على السعودية "لانتهاكها حقوق الإنسان"

مجلة "فوربس": نواب بريطانيون يدعون إلى فرض عقوبات على السعودية "لانتهاكها حقوق الإنسان"

الوقت-كشفت مجلة "فوربس" البريطانية أن عدداً من النواب البريطانيين طالبوا باستخدام

مواضيع ذات صلة

يد ابن سلمان تغوص في وحل التطبيع السوداني.. ما السبب وراء تأخير الخيانة؟

وسائل إعلام إسرائيلية: محمد ابن سلمان له أثّر كبير في التطبيع بين المغرب و"إسرائيل"

سعد الجبري يفضح سياسات محمد بن سلمان.. من قتل جمال خاشقجي؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-كشفت مجلة "فوربس" البريطانية أن عدداً من النواب البريطانيين طالبوا باستخدام قانون "ماغنستكي" لفرض عقوبات على السعودية بسبب انتهاكاتها في ملف حقوق الإنسان.

وقالت المجلة إن النواب طالبوا بوقف اتفاقيات الترحيل مع السعودية، وفرض العقوبات ضد المسؤولين السعوديين.

وأشارت إلى تحقيق أجراه النواب في حالة ولي العهد السابق محمد بن نايف وعمه أحمد بن عبد العزيز، أكد أن الرجلين اعتُقلا في آذار/مارس الماضي بطريقة تعسفية، وحرما من الاتصال بالمحامين وأطبائهما وأفراد أسرهما، واحتُجزا في أماكن مجهولة منذ ذلك الحين، ولم يتم توجيه أي اتهام لهما بعد.

وبحسب التحقيق، فقد "احتُجز محمد بن نايف في الحبس الانفرادي لستة أشهر على الأقل بعد اعتقاله، والأدلة تشير إلى أنه تعرض للتهديد بالعودة إلى الحبس الانفرادي إذا لم يفرج عن الأموال للسلطات السعودية".

وقال التقرير إن "هناك مخاوف حقيقية من حرمان المعتقلين من الحصول على رعاية طبية مناسبة وكافية مما أدى إلى تدهور صحتهم، وتعرض المعتقلون لمعاملة قاسية أو لا إنسانية".

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها، أوصت اللجنة بضرورة أن تفكر الدول الأخرى في فرض عقوبات على غرار "ماغنتسكي"، رداً على فشل الرياض في الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما أوصت بضرورة تقليص التعاون الدولي في المجالات الأخرى، وعلى وجه الخصوص محاولة الرياض استخدام الإنتربول لاستهداف مواطنيها، وأن على الحكومات الأخرى "تعليق اتفاقيات نقل السجناء، ومعاهدات تسليم المجرمين مع المملكة".

وتناقش اللجنة أنه على الحكومات الضغط على الرياض للتصديق على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يقترح التقرير أيضاً أنه على الحكومات الأخرى مراجعة قوانينها المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي من خلال مطالبة مثل هذه المنصات "بمحاولة منع حملات الترهيب العام والمساعدة في تحديدها وعلى الأقل عدم تسهيلها من قبل الجهات الحكومية أو المجموعات أو الأفراد الذين يبدو أنهم ينسقون مع الدولة".

وفي وقت سابق، قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن مجموعة من النواب والمحامين البريطانيين قد باشروا تحقيقاً في حالة اثنين من الأمراء السعوديين رفيعي المستوى مسجونَين في المملكة.

وقد قُبض على ولي العهد السابق محمد بن نايف، 61 عاماً، والأمير أحمد بن عبد العزيز، 78 عاماً، وكلاهما يُعتبران من المنافسين المحتملين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في آذار/مارس الماضي خلال حملة قمع ضد كبار أفراد العائلة المالكة.

وبعد فترة وجيزة من اعتقالهما، ظهرت تقارير عن اعتقالهما بتهمة التآمر للإطاحة بمحمد بن سلمان قبل صعوده إلى العرش، لكن بعض مصادر التقارير تراجعت في وقت لاحق، قائلة إنه تم القبض عليهم بسبب "تراكم سوء السلوك".

وقال الموقع إن لجنة من المشرعين والمحامين البريطانيين، بقيادة كريسبين بلانت، عضو البرلمان المحافظ، قد فتحت حالياً تحقيقاً في ما حدث للأميرين وستسعى لزيارتهما في المملكة.

وإلى جانب تركيزها على الأميرين، تهدف اللجنة إلى تسليط الضوء على حالة السجناء السياسيين السعوديين من غير أفراد العائلة المالكة، وستصدر تقريراً في نهاية عملها يشرح بالتفصيل اكتشافاتها.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

معتقلو الرأي في السعودية نواب بريطانيون فوربس معتقلو الرأي بريطانيا السعودية حقوق الإنسان محمد بن نايف محمد بن سلمان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية