سقوط طائرة محلّقة إسرائيلية كانت تلقي قنابل على الفلسطينيين

الوقت-قالت وسائل اعلام إسرائيلية عن سقوط طائرة محلّقة كانت تلقي قنابل مسيلة للدموع خلال المواجهات الأسبوعية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم.

ولفت الاعلام الإسرائيلي إلى أن المتظاهروين تمكنوا من أخذ الطائرة.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقد تصدّى الفلسطينيون لهذه الاعتداءات في بلدة بيت دجن شرقي نابلس، حيث أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدُخانية والمسيلة للدموع باتجاه الفلسطينيين الذين رددوا الهتافات المتمسكة بحقوقهم وبأرضهم وبطرد المحتل منها.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جرّاء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت إحياء للذكرى الـ 33 لانتفاضة الحجارة، والذكرى السادسة لاستشهاد الرئيس السابق لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين.