تفجير انتحاري يودي بحياة 15 مدنيا وسط أفغانستان

الوقت-قالت وزارة الداخلية الأفغانية، مساء اليوم اليوم الجمعة، ان انفجاراً وقع في تجمّع ديني وسط أفغانستان، أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 15 مدنياً وإصابة 20 آخرين، وأضافت أنه يوجد شكوك حول وجود أطفال بين الضحايا.

وتشير المعلومات الأوليّة إلى زرع المتفجرات في عربة يد في منطقة بوسط إقليم غزنة.

وكان الشهداء والجرحى يحضرون تجمعاً لتلاوة القرآن الكريم. وفقا لوكالة، بحسب وكالة "رويترز".

يذكر أن أعمال العنف لا تزال قائمة، بالتزامن مع عقد محادثات سلام بين وفد من الحكومة الأفغانية وممثلين لحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

ويحاول مسلحو حركة طالبان، احتلال مدن صغيرة أو أحياء بجميع أنحاء أفغانستان، وتعزيز مواقعهم، والقيام بعمليات كرّ وفرّ ضد قوات الأمن.

وأفادت الأمم المتحدة، أن ما يناهز 6 آلاف أفغاني قتلوا وجرحوا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري في تفجيرات وهجمات متعددة رغم انطلاق مفاوضات السلام، وأظهرت أن هذا الرقم، على الرغم من ذلك، يبقى أقل بنسبة 30% من الفترة الزمنية ذاتها في العام الماضي.