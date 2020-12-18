موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 3 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

حظر "سرايا المختار" البحرينية... تضييق المجال علی القوات الأمريكية بشکل أکثر

حظر "سرايا المختار" البحرينية... تضييق المجال علی القوات الأمريكية بشکل أکثر على الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية سعت إلى زيادة قمع وتضييق مجموعة سرايا المختار في البحرين من خلال تصنيفها منظمةً إرهابيةً، إلا أن هذه الخطوة ستحدّ بلا شك من وجود الأمريكيين في المنطقة، وفي البحرين على وجه الخصوص.

ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟ عقب الأنباء التي تحدثت عن وجود "خطة تطبيع" بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ الغاصب، نفت وزارة الخارجيّة الإندونيسيّة تلك المزاعم التي تداولتها تقارير صحافية، مؤكّدة دعمها لفلسطين التزاماً بالدستور في البلاد

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة الوقت- نفت حركة المقاومة الإسلاميّة في فلسطين “حماس”، وجود تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الصهيونيّ، بعد ادعاءات بعض وسائل الإعلام العبريّة عن وجود تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى مع الحركة

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟ الوقت- ضجة إعلاميّة أثارتها مقارنة بين قناة "الجزيرة" القطريّة، وقناة "العربيّة" السعوديّة، وكان برنامج "تويتر" هو ساحة السجال الواسع الذي دار بين النشطاء السعوديين المهتمين بهذا الشأن...

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية الوقت- هناك زحف غير مسبوق من قبل بعض الأنزمة العربية وجنوح نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، في سابقة خطيرة وغريبة ومستهجنة شعبوياً، ويبدو أن هذه الأنظمة القمعية الديكتاتورية التي تأخذ شرعيتها ...

أخبار

رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية: إتفاق صيني-أوروبي يضمن حرّية المنافسة بين الطرفين

رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية: إتفاق صيني-أوروبي يضمن حرّية المنافسة بين الطرفين

ااوقت- قال رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية، صباح اليوم الجمعة، في بكين أن الاتحاد الأوروبي وال

السفير الإيراني في روسيا: العلاقات الإيرانية الروسية "مهمة جداً وهي استراتيجية في مجالات كثيرة" الوقت-شدد السفير الإيراني في العاصمة الروسية موسكو كاظم جلالي، في مقابلة مع وكالة

بعد فارس سعيد حزب الله يتوجه للقضاء اللبناني مجدد ويدعي على هذه الشخصية! الوقت-رفع المحامي جهاد عثمان، باسم تجمع محامي "حزب الله"، دعوى

أهالي الحسكة يحتجون على انقطاع المياه.. وخطوة أولى نحو انفراج قريب للأزمة الوقت- خرج أهالي الحسكة في تظاهرة ظهر اليوم في ساحة الرئيس الراحل حافظ الأسد وسط المدينة، احتجاجاً

وسائل إعلام إسرائيلية: خرق أمني كبير يكشف تفاصيل الإسرائيليين الذاهبين إلى دبي الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن عدداً كبيراً من الإسرائيليين

مجمع الاستخبارات الأميركيّة: أمريكا تتعرض لأكبر هجوم سيبراني "كبير ومستمر"! الوقت-قال مجمع الاستخبارات الأميركيّة، صباح اليوم الخميس، أنّ عمليّة تسلّل إلكتروني

دونالد ترامب: الطاقة النووية مسموحة في الفضاء! الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان له مساء اليوم أنه وقع على مذكرة تو

فلاديمير بوتين: روسيا تؤيد الحوار مع أمريكا برغم سياستها العدوانية الوقت-تنبأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم خلال المؤتمر الصحافي السنوي الكبير الذي عقد في مقر

رويترز: جو بايدن سيواصل سياسة العقوبات ولكن سيحدد هدفها الوقت-كشفت مصادر أمريكية مطلعة على آراء وتطلعات الرئيس الأميركي المنتخب الديموقراطي

إخلاء آخر نقاط الجيش التركي ضمن مناطق سيطرت الجيش السوري الوقت- بدأ الجيش التركي عملية إخلاء آخر نقاطه المحاصرة ضمن المناطق التي سيطرت عليها قوات الجيش السوري مؤخراً.

سياسي إسرائيلي يحذّر من "حالة موت الأيديولوجيا" وانتشار الفوضى في الكيان الوقت- أطلق "نجمان شاي"، عضو الكنيست السابق، والمتحدث الأسبق باسم جيش الاحتلال، تحذيرا من "حالة موت الأيديولوجيا" وانتشار الفوضى في "إسرائيل".

تحالف الفتح العراقی: ملف اخراج القوات الاجنبية من العراق سيفعّل بعد تسلم بايدن مقاليد الحكم الوقت- أكد النائب عن تحالف الفتح العراقی مختار الموسوي، الخميس، ان ملف اخراج القوات الاجنبية من العراق سيفعّل في الأشهر المقبلة بعد تسلم بايدن مقاليد الحكم في اميركا وانهاء سلطة ترامب في البيت الأبيض.

مسؤول في الحشد الشعبي: ولاية دجلة في تنظيم داعش الإرهابي باتت من الماضي الوقت-اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاربعاء، بان ولاية دجلة في تنظيم داعش الارهابي باتت من الماضي.

القمة السنوية لمجلس التعاون تؤجل.. والسبب؟ الوقت- كشفت مصادر مطلعة عن تأجيل القمة السنوية لمجلس التعاون في الخليج الفارسي إلى يناير بعد فشل مساعي التوصل إلى اتفاق نهائي على شروط المصالحة مع قطر.

الكاظمي على رأس وفد حكومي رفيع إلى تركيا.. ما هي أبرز الملفات المطروحة؟ الوقت- يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على رأس وفد حكومي رفيع إلى تركيا، لبحث ملفات مهمة ابرزها توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والغاء الفيزا بين البلدين والتعاون من اجل تجميد حزب العمال الكردستاني.

139 خرقا جديداً للعدوان السعودي بالحديدة الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة اليمنية، ١٣٩ خرقا خلال الـ٢٤ الساعة الماضية.

وزير الدفاع اليمني: لقد حان الوقت لانطلاق معركة التحرر والاستقلال الشاملة الوقت-أعلن وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد ناصر العاطفي، إن القوات اليمنية هي "من

نتنياهو يعيّن رئيساً جديداً للموساد "من دون إبلاغ غانتس"! الوقت-قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، تعيين نائب رئيس الموساد

وزير الدفاع الإيراني: زيادة بنسبة 256% في ميزانية منظمة البحث التي كان يرأسها زادة الوقت-كشف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، في تصريح له مساء أمس، أن "قدرات البلاد الصاروخية تزداد

وزارة الدفاع الأمريكية: لا دليل على سرقة بيانات سرية بعد عملية القرصنة الوقت-كشف وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر، اليوم الأربعاء، إن البنتاغون لا يزال منكباً على

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

رويترز: جو بايدن سيواصل سياسة العقوبات ولكن سيحدد هدفها

وسائل إعلام إسرائيلية: خرق أمني كبير يكشف تفاصيل الإسرائيليين الذاهبين إلى دبي

بعد فارس سعيد حزب الله يتوجه للقضاء اللبناني مجدد ويدعي على هذه الشخصية!

مجمع الاستخبارات الأميركيّة: أمريكا تتعرض لأكبر هجوم سيبراني "كبير ومستمر"!

القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى.. تونس تصوّت على قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

دونالد ترامب: الطاقة النووية مسموحة في الفضاء!

العمالة الوافدة في السعودية.. ترحيل وإذلال

أهالي الحسكة يحتجون على انقطاع المياه.. وخطوة أولى نحو انفراج قريب للأزمة

خبير تركي: أنقرة لن تستخدم بطاقة إنجرليك قريباً

فلاديمير بوتين: روسيا تؤيد الحوار مع أمريكا برغم سياستها العدوانية

حظر "سرايا المختار" البحرينية... تضييق المجال علی القوات الأمريكية بشکل أکثر

تعاظم الفجوة بين أنقرة والغرب.. ماذا سيكون الرد التركي على العقوبات الامريكية؟

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

إصابة يمنيين اثنين بقصف صاروخي للعدوان السعودي في صعدة

وزير الدفاع الإيراني: زيادة بنسبة 256% في ميزانية منظمة البحث التي كان يرأسها زادة

سرايا "قاصم الجبارين": هذا هو المخطط الأميركي "الخبيث" للعراق!

جيروزاليم بوست: حزب الله والـ 4 آلاف صاروخ على "إسرائيل"!

آلاف الفنزويليين يخرجون الى الشوارع داعماً لمادورو في كراكاس

شقيق لجين الهذلول: النيابة العامة السعودية قامت بخداع لجين عبر التلاعب بمحاضر قضيتها

وزارة الخارجية الجزائرية: إعلان ترامب حول الصحراء الغربية لا يعنينا

للمرة الثالثة... الآلاف من الفرنسيين يتظاهرون ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"

وزارة الدفاع الأمريكية: لا دليل على سرقة بيانات سرية بعد عملية القرصنة

الفصائل الفلسطينية تدين تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

"المجلس الانتقالي" يتهم "الشرعية" بخرق اتفاق الرياض

الخزعلي: الهدنة مع الأميركيين انتهت.. والتهديد التركي شمال العراق خطير

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية

المجتمع الإسرائيلي المنقسم على شفا الانفجار

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

إنجاز جديد للحرس الثوري الإيراني لوجود قوي في المياه الدولية

طائرات التحالف السعودي تقصف مناطق سكنية في اليمن

عقب تعيين فلسطينيّة في الطاقم الجديد لبايدن.. حملة تشويه يقودها الإعلام واللوبي الصهيونيّ

الرئيس العراقي: لضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتخفيف التوترات في المنطقة

التحالف مع الشيطان.. خفايا وأسرار العلاقات بين السعودية والقاعدة في اليمن

بومبيو والجولان.. جنون الخسارة

طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم

الشيخ هشام العرابي: عمق الأراضي السعودية والإماراتية يقع في مرمى الصواريخ والطائرات اليمنية

منظمات إنسانية.. السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية: إتفاق صيني-أوروبي يضمن حرّية المنافسة بين الطرفين

الجمعة 3 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية: إتفاق صيني-أوروبي يضمن حرّية المنافسة بين الطرفين

رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية: إتفاق صيني-أوروبي يضمن حرّية المنافسة بين الطرفين

ااوقت- قال رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية، صباح اليوم الجمعة، في بكين أن الاتحاد الأوروبي وال

مواضيع ذات صلة

مجمع الاستخبارات الأميركيّة: أمريكا تتعرض لأكبر هجوم سيبراني "كبير ومستمر"!

فلاديمير بوتين: روسيا تؤيد الحوار مع أمريكا برغم سياستها العدوانية

محلل أمريكي: الميزان العسكري بين إيران وأمريكا قد تحول لمصلحة إيران

Zoom In Font Zoom Out Font

ااوقت- قال رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية، صباح اليوم الجمعة، في بكين أن الاتحاد الأوروبي والصين على وشك إبرام إتفاق إستثماري، كان بعيد المنال، في الأيام القليلة المقبلة.

ومن أهداف الإتفاق، الذي تطلب إعداده سبع سنوات، ضمان إتاحة فرص التنافس بين شركات أوروبية في الصين وشركات محلّية، على قدم المساواة. إلى جانب ضمان حرية وصول شركات صينية إلى الأسواق الأوروبية.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مقرها هونغ كونغ، أن "مفاوضين من الجانبين على وشك تحقيق تقدم مفاجئ هذا الأسبوع بعد أن قدّمت الصين بعض التنازلات فيما يتعلق بحرية الوصول إلى قطاعاتها المالية والتصنيعية والعقارية".

وأفاد مصدر دبلوماسي في بروكسل أن "الإتحاد الأوروبي وافق، من جهته، من حيث المبدأ، على منح الصين حريّة الوصول إلى قطاعاته للطاقة المتجددة".

ويُذكر أنّ زعماء صينيون وأوروبيون قد أعربوا سابقاً عن أملهم في التوصل لإتفاق، بحلول أعياد الميلاد.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

إتفاق استثماري الصين الإتحاد الأوروبي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية