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  الجمعة 3 جمادي الاول 1442

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بعد فارس سعيد حزب الله يتوجه للقضاء اللبناني مجدد ويدعي على هذه الشخصية!

بعد فارس سعيد حزب الله يتوجه للقضاء اللبناني مجدد ويدعي على هذه الشخصية!

الوقت-رفع المحامي جهاد عثمان، باسم تجمع محامي "حزب الله"، دعوى

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مسؤول في الحشد الشعبي: ولاية دجلة في تنظيم داعش الإرهابي باتت من الماضي الوقت-اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاربعاء، بان ولاية دجلة في تنظيم داعش الارهابي باتت من الماضي.

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ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟

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أخبار

بعد فارس سعيد حزب الله يتوجه للقضاء اللبناني مجدد ويدعي على هذه الشخصية!

الجمعة 3 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
بعد فارس سعيد حزب الله يتوجه للقضاء اللبناني مجدد ويدعي على هذه الشخصية!

حزب الله يقاضي الوزير السابق أشرف ريفي

الوقت-رفع المحامي جهاد عثمان، باسم تجمع محامي "حزب الله"، دعوى

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الوقت-رفع المحامي جهاد عثمان، باسم تجمع محامي "حزب الله"، دعوى قضائيّة مساء اليوم ضد الوزير السابق أشرف ريفي، بجرم التحريض والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفيّة.

الشكوى تأتي على خلفيّة اتهام ريفي لحزب الله بالتسبب بانفجار مرفأ بيروت، وما نتج من هذا الاتهام من "تحريض وفتنة وتهديد للسلم الأهلي".

وكان حزب الله أعلن في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري أنه سيقاضي شخصيات ومواقع إعلامية اتهمته بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت.

النائب إبراهيم الموسوي تحدث عن أن "هناك مواقع إعلاميّة انبرت لاتهام حزب الله بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت"، معتبراً أن "كل هذه الاتهامات باطلة ومن دون دليل"، واصفاً إيّاها بـ"المخزية والرخيصة والمعيبة".

الدعاوى رفعت ضدّ ما وصفها الموسوي بـ"مواقع الفتنة"، وضدّ النائب السابق في البرلمان اللبناني فارس سعيد وموقع "القوّات اللبنانيّة"، مؤكداً امتلاك مستندات "تثبت اتهاماتهم الباطلة".

يذكر أنّ انفجاراً عنيفاً هز مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، نتيجة تخزين كميّات كبيرة من "نيترات الأمونيوم".

الانفجار تسبب في استشهاد أكثر من 200 شخص، وجرح أكثر من 6000، وتضرر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانيّة، إضافة إلى خسائر اقتصاديّة كبيرة. 

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فارس سعيد إبراهيم الموسوي لبنان حزب الله أشرف ريفي انفجار مرفأ بيروت جهاد عثمان تجمع محامي حزب الله

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