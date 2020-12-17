بعد فارس سعيد حزب الله يتوجه للقضاء اللبناني مجدد ويدعي على هذه الشخصية!

الوقت-رفع المحامي جهاد عثمان، باسم تجمع محامي "حزب الله"، دعوى قضائيّة مساء اليوم ضد الوزير السابق أشرف ريفي، بجرم التحريض والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفيّة.

الشكوى تأتي على خلفيّة اتهام ريفي لحزب الله بالتسبب بانفجار مرفأ بيروت، وما نتج من هذا الاتهام من "تحريض وفتنة وتهديد للسلم الأهلي".

وكان حزب الله أعلن في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري أنه سيقاضي شخصيات ومواقع إعلامية اتهمته بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت.

النائب إبراهيم الموسوي تحدث عن أن "هناك مواقع إعلاميّة انبرت لاتهام حزب الله بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت"، معتبراً أن "كل هذه الاتهامات باطلة ومن دون دليل"، واصفاً إيّاها بـ"المخزية والرخيصة والمعيبة".

الدعاوى رفعت ضدّ ما وصفها الموسوي بـ"مواقع الفتنة"، وضدّ النائب السابق في البرلمان اللبناني فارس سعيد وموقع "القوّات اللبنانيّة"، مؤكداً امتلاك مستندات "تثبت اتهاماتهم الباطلة".

يذكر أنّ انفجاراً عنيفاً هز مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، نتيجة تخزين كميّات كبيرة من "نيترات الأمونيوم".

الانفجار تسبب في استشهاد أكثر من 200 شخص، وجرح أكثر من 6000، وتضرر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانيّة، إضافة إلى خسائر اقتصاديّة كبيرة.