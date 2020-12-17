أهالي الحسكة يحتجون على انقطاع المياه.. وخطوة أولى نحو انفراج قريب للأزمة

الوقت- خرج أهالي الحسكة في تظاهرة ظهر اليوم في ساحة الرئيس الراحل حافظ الأسد وسط المدينة، احتجاجاً على قطع المياه عن مليون مدني في الحسكة وأريافها، لليوم الـ27، بعد خروج محطة مياه علوك بريف رأس العين الشرقي، المغذية لتلك المناطق عن الخدمة، نتيجة التعديات من تركيا والمجموعات المسلّحة التابعة لها على خط الكهرباء المغذي للمحطة.

ورفع الأهالي يافطات تندّد بالصمت الدولي عن الجريمة المرتكبة بحقهم، مع مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات تردع تركيا وتمنعها من تكرار جريمة قطع المياه.

وطالب الأهالي بتحييد مصادر الطاقة وخاصة المياه عن الصراعات العسكرية والسياسية، والحصول على ضمانات باستمرار تدفق المياه من المحطة، وعدم تكرار معاناتهم في توفير مياه الشرب والاستهلاك.

وبالتوازي، قالت مصادر موثوقة، أن "المباحثات الروسية التركية أثمرت عن اتفاق لإعادة تشغيل محطة علوك وإزالة التعديات الكهربائية على خط الكهرباء المغذي لها، مقابل زيادة كمية الكهرباء المخصصة لرأس العين وتل أبيض من محطة مبروكة".

ووفق المصادر، "دخلت صباح اليوم ورشات الكهرباء والمياه لمعاينة المحطة وبدء إزالة التعديات على خط الكهرباء"، وقالت المصادر إنه "بعد إزالة التعديات، سيتم البدء بتغذية الكهرباء لمناطق رأس العين وتل ابيض، مقابل بدء ضخ المياه من محطة علوك".

ونوهت المصادر، أن "عودة المياه والكهرباء متوقفة على إلتزام كل من الجانب التركي والإدارة الذاتية الكردية بتطبيق بنود الإفاق".