إخلاء آخر نقاط الجيش التركي ضمن مناطق سيطرت الجيش السوري

الوقت- بدأ الجيش التركي عملية إخلاء آخر نقاطه المحاصرة ضمن المناطق التي سيطرت عليها قوات الجيش السوري مؤخراً.

وأفادت مصادر اعلامية أن الجيش التركي بدأ الانسحاب من آخر نقطتين وهما نقطة تل الطوكان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي التي حاصرتها قوات الجيش السوري في الخامس من شباط هذا العام، إضافة إلى نقطة العيس الواقعة في ريف حلب الجنوبي.

وبدأ الجيش التركي تفريغ وسحب تلك النقاط باتجاه منطقة معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي الشرقي، لتكون بذلك آخر نقاط ومعاقل القوات التركية التي تنسحب من مناطق سيطرة الجيش السوري.

وأضافت المصادر أن القوات التركية تقوم بتعزيز نقاطها الجديدة في منطقة جبل الزواية جنوب إدلب.

والجدير بالذكر أن روسيا قد طلبت من قوات الجيش التركي الانسحاب من تلك المناطق، لأن وجودها يشكل استفزازاً لقوات الجيش السوري، ولم يعد هناك مبررات لتواجدها، حسبما قالت.