تحالف الفتح العراقی: ملف اخراج القوات الاجنبية من العراق سيفعّل بعد تسلم بايدن مقاليد الحكم

الوقت- أكد النائب عن تحالف الفتح العراقی مختار الموسوي، الخميس، ان ملف اخراج القوات الاجنبية من العراق سيفعّل في الأشهر المقبلة بعد تسلم بايدن مقاليد الحكم في اميركا وانهاء سلطة ترامب في البيت الأبيض.

وقال الموسوي ، ان "قرار مجلس النواب بشأن اخراج القوات الأميركية والأجنبية بشكل عام لم يتم نسيانه والجميع يتابع هذا الامر في المجلس".

وأضاف ان "ما يحدث اليوم ليس صمت او قبول باستمرار الوجود الأجنبي، لكن بسبب التغييرات الحاصلة في الإدارة الأميركية، إضافة الى ان ترامب قد يتخذ قرارات غير عقلانية تضر بمصالح الجميع ويكون العراق اول المتضررين".

وأوضح الموسوي، ان " العراق سيفعّل ملف اخراج القوات الاجنبية خلال الأشهر المقبلة خاصة بعد تسلم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مقاليد الحكم وخروج ترامب من البيت الأبيض".