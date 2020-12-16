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  الأربعاء 1 جمادي الاول 1442

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قوى الامن الداخلي الإيراني تعتقل متزعم لزمرة انفصالية في ماهشهر

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أخبار

قوى الامن الداخلي الإيراني تعتقل متزعم لزمرة انفصالية في ماهشهر

الأربعاء 1 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
قوى الامن الداخلي الإيراني تعتقل متزعم لزمرة انفصالية في ماهشهر
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الوقت- اعتقلت قوى الامن الداخلي متزعم لزمرة انفصالية و3 من عناصرها في مدينة ماهشهر جنوب غرب البلاد.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء نقلا عن الموقع الاعلامي لقوات الامن الداخلي  بان متزعم الزمرة المناهضة والانفصالية التي كانت تبادر عن طريق الاجواء الافتراضية لتشويش الراي العام والدعوة للتجمع غير القانوني والمسلح قد تم رصده واعتقاله من قبل رجال قوى الامن الداخلي في مدينة ماهشهر( جنوب غرب  البلاد).

واضاف المصدر: بعد الرصد الاستخباري الدقيق والتنسيق مع المراجع القضائية فقد تم في اطار عملية سريعة اعتقال متزعم الزمرة و 3 من عناصرها في وكرهم الذي كانوا يختفون فيه.

وكان المعتقلون يسعون عبر بث اخبار مزيفة وكذلك مقاطع فيديو وكليبات استفزازية حول تجمعات العام الماضي في الاجواء الافتراضية، لتشويش الراي العام وتحريض المواطنين خاصة شريحة الشباب على التجمع والتمردات المسلحة

وكانت هذه الزمرة تسعى عبر اطلاق العديد من الدعوات في الاجواء الافتراضية للتجمع حول السيول الاخيرة، لاستقطاب المزيد من العناصر للعضوية في هذه الشبكات والزمر المعادية .

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