دونالد ترامب عرض 850 مليون دولار لإنقاذ تطبيع السودان.. من سيدفعها؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 1 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة الوقت- نفت حركة المقاومة الإسلاميّة في فلسطين “حماس”، وجود تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الصهيونيّ، بعد ادعاءات بعض وسائل الإعلام العبريّة عن وجود تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى مع الحركة

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟ الوقت- ضجة إعلاميّة أثارتها مقارنة بين قناة "الجزيرة" القطريّة، وقناة "العربيّة" السعوديّة، وكان برنامج "تويتر" هو ساحة السجال الواسع الذي دار بين النشطاء السعوديين المهتمين بهذا الشأن...

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية الوقت- هناك زحف غير مسبوق من قبل بعض الأنزمة العربية وجنوح نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، في سابقة خطيرة وغريبة ومستهجنة شعبوياً، ويبدو أن هذه الأنظمة القمعية الديكتاتورية التي تأخذ شرعيتها ...

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟ الوقت- يعيش السوريون هذه الأيام أسوأ وضع معيشيّ منذ بداية الأزمة في بلادهم قبل 10 سنوات، نتيجة أسباب عدة أبرزها العقوبات الأمريكيّة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب عبر ما يعرف بـ "قانون قيصر" والذي بدأ تنفيذه في ديسمبر عام 2019، وينص على فرض عقوبات على أفراد وكيانات داعمة للحكومة السورية التي تزعم واشنطن بأنّها انتهكت حقوق الإنسان.

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة منذ أن دخلت الغواصات ميادين المعارك أثناء الحرب العالمية الأولى الى اليوم ، أصبح موضوع مواجهة هذا التهديد أحد أكبر التحديات للعديد من البلدان الكبيرة والصغيرة.

أخبار

وزير الدفاع اليمني: لقد حان الوقت لانطلاق معركة التحرر والاستقلال الشاملة

وزير الدفاع اليمني: لقد حان الوقت لانطلاق معركة التحرر والاستقلال الشاملة

الوقت-أعلن وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد ناصر العاطفي، إن القوات اليمنية هي "من

نتنياهو يعيّن رئيساً جديداً للموساد "من دون إبلاغ غانتس"! الوقت-قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، تعيين نائب رئيس الموساد

وزير الدفاع الإيراني: زيادة بنسبة 256% في ميزانية منظمة البحث التي كان يرأسها زادة الوقت-كشف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، في تصريح له مساء أمس، أن "قدرات البلاد الصاروخية تزداد

وزارة الدفاع الأمريكية: لا دليل على سرقة بيانات سرية بعد عملية القرصنة الوقت-كشف وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر، اليوم الأربعاء، إن البنتاغون لا يزال منكباً على

مجلس الأمن الدولي يدعو المقاتلين الأجانب إلى مغادرة ليبيا الوقت-حثّ مجلس الأمن الدولي، في بيان نشر على موقعه الرسمي مساء أمس الثلاثاء

سرايا "قاصم الجبارين": هذا هو المخطط الأميركي "الخبيث" للعراق! الوقت-أعلن المتحدث باسم سرية "قاصم الجبارين" أبو مجتبى القريشي، في حديث له مساء اليوم الثلاث

الرئيس التركي يحث الاتحاد الأوروبي لـ"قلب الصفحة" الوقت-قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في بيان له نشر مساء أمس الثلاثاء،

هيومن رايتس ووتش: السعودية تحتجز المئات من العمال المهاجرين في ظروف مهينة الوقت- أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية أن مركز ترحيل في الرياض، يحتجز المئات من العمال المهاجرين، معظمهم من الإثيوبيين، "في ظروف مهينة إلى درجة أنها قد تصل إلى سوء المعاملة".

مصدر روسي : اجتماع وزراء خارجية اطراف الاتفاق النووي قد يعقد قبل نهاية العام الوقت- قال مصدر روسي إن اجتماعا عبر الإنترنت بين وزراء خارجية الدول الأطراف في الاتفاق النووي قد يعقد قبل نهاية العام الجاري.

في اتصال هاتفي .. الاتحاد الأوروبي يبلغ أردوغان بتشديد العقوبات الأوروبية ضد تركيا الوقت- أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي بقرار القمة الأوروبية تشديد العقوبات على تركيا، داعيا أنقرة للحوار.

قوى الامن الداخلي الإيراني تعتقل متزعم لزمرة انفصالية في ماهشهر الوقت- اعتقلت قوى الامن الداخلي متزعم لزمرة انفصالية و3 من عناصرها في مدينة ماهشهر جنوب غرب البلاد.

الجيش اليمني واللجان الشعبية يحبطون هجوماً لمرتزقة العدوان السعودي بالضالع الوقت- احبطت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما لمرتزقة العدوان السعودي على جبهة مريس في محافظة الضالع.

رصد 195 خرقا لقوى العدوان في محافظة الحديدة الوقت- أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة، مساء اليوم الثلاثاء، رصد 195 خرقا لقوى العدوان في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

الجيش اللبناني يحذر من مغبة الانجرار وراء محاولات الكيان الصهيوني الوقت- حذرت قيادة الجيش اللبناني، المواطنين اللبنانيين من طلبات صداقة ورسائل عبر موقع "فيسبوك" باسم "الموساد" تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي، تتضمن دعوات للانضمام إليه والتواصل معه.

جيروزاليم بوست: حزب الله والـ 4 آلاف صاروخ على "إسرائيل"! الوقت-نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، صباح اليوم، مقالاً تناولت فيه قدرة حزب الله

بعد الخزانة والتجارة.. وزارة الأمن الداخلي الأميركية تتعرض لاختراق إلكتروني الوقت- كشفت نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية صباح اليوم الاثنين إن "وزارة الأمن الداخلي

"بوليتكو": ترامب يفضل البقاء في دائرة الضوء على الترشح لانتخابات 2024 الوقت-كشفت مجلة "بوليتيكو" الأميركيّة، في مقال لها نشر يوم أمس الإثنين، إن الرئيس المنتهية

مركز احصاءات بريطانيا: معدلات البطالة في بريطانيا الى ارتفاع! الوقت- كشفت بيانات رسمية بريطانية عن زيادة كبيرة في معدل البطالة في بريطانيا مجدداً

لجنة حماية الصحافيين: السعودية والصين ومصر...أرقام قياسية للصحافيين المعتقلين الوقت-أعلنت لجنة حماية الصحافيين، في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء، إن عدد الصحفيين السجناء على مس

بعد تطبيع السودان مع "إسرائيل... لواء سوداني إلى اليمن الوقت- كشفت مصادر يمنية مقربة من التحالف السعودي الاماراتي، اليوم الثلاثاء، وصول لواء سوداني

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

البحرين تفتتح قنصليّة لها في الصحراء الغربيّة إرضاء للمغرب.. لمن تعود ملكيّة هذا الإقليم؟

مركز احصاءات بريطانيا: معدلات البطالة في بريطانيا الى ارتفاع!

قوى الامن الداخلي الإيراني تعتقل متزعم لزمرة انفصالية في ماهشهر

الجيش اليمني واللجان الشعبية يحبطون هجوماً لمرتزقة العدوان السعودي بالضالع

ميناء جابهار.. بوابة الهند إلى آسيا الوسطى

بعد الخزانة والتجارة.. وزارة الأمن الداخلي الأميركية تتعرض لاختراق إلكتروني

السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات جنوب اليمن

دونالد ترامب عرض 850 مليون دولار لإنقاذ تطبيع السودان.. من سيدفعها؟

إنجاز إيراني جديد في مجال الصواريخ البالستية ...إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة

الرئيس التركي يحث الاتحاد الأوروبي لـ"قلب الصفحة"

يد ابن سلمان تغوص في وحل التطبيع السوداني.. ما السبب وراء تأخير الخيانة؟

في اتصال هاتفي .. الاتحاد الأوروبي يبلغ أردوغان بتشديد العقوبات الأوروبية ضد تركيا

نتنياهو يعيّن رئيساً جديداً للموساد "من دون إبلاغ غانتس"!

وزير الدفاع الإيراني: زيادة بنسبة 256% في ميزانية منظمة البحث التي كان يرأسها زادة

بايدن: الانتخابات انتهت وعلى ترامب أن يحترم إرادة الشعب الأميركي

مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"!

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟

بلدية الاحتلال الإسرائيلي توزع إخطارات هدم في بلدة سلوان الفلسطينية

إصابة يمنيين اثنين بقصف صاروخي للعدوان السعودي في صعدة

تركيا: علاقاتنا مع أمريكا ستكون جيدة وإيجابية في عهد بايدن

دونالد ترامب: المغرب على طريق التطبيع مع إسرائيل!

مسؤول عسكري أميركي: أمريكا في حالة "تأهب قصوى" والسبب؟

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية

"حزب الله العراق": لا نطبع مع "إسرائيل" مهما كانت التحديات... والتطبيع خيانة للإسلام والأمة

الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية..الآفاق والتحديات

للمرة الثالثة... الآلاف من الفرنسيين يتظاهرون ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"

وسائل إعلام إسرائيلية: بنيامين نتنياهو يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود

ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

التحالف مع الشيطان.. خفايا وأسرار العلاقات بين السعودية والقاعدة في اليمن

منظمات حقوقية تطالب بإحباط مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية

المجتمع الإسرائيلي المنقسم على شفا الانفجار

إيران: اقتدار البحرية الإيرانية أحبط مخططات القوى الأجنبية بالسيطرة على المنطقة

لتتحمل الإمارات نتائج تطبيعها

أدلة حيّة حول الاعتقالات المروّعة للسجناء السعوديين.. هل تدفع العالم لمقاطعة قمة العشرين؟

إنجاز جديد للحرس الثوري الإيراني لوجود قوي في المياه الدولية

تفاصيل عمليات قوات الجيش والحشد الشعبي لتأمين البوابات الشرقية للعاصمة

السعودية تغرق في الرمال اليمنية..الاستنجاد بالقوات البريطانية لحماية المنشآت النفطية

المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

دونالد ترامب عرض 850 مليون دولار لإنقاذ تطبيع السودان.. من سيدفعها؟

الأربعاء 1 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
دونالد ترامب عرض 850 مليون دولار لإنقاذ تطبيع السودان.. من سيدفعها؟

مواضيع ذات صلة

بعد تطبيع السودان مع "إسرائيل... لواء سوداني إلى اليمن

مسؤول صهيوني: السودانيون هم من أبرموا صفقة مع الأميركيين وليس معنا

البرهان بين ناري العقوبات والتطبيع.. هل يحسم الشعب السودانيّ المسألة؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في أعقاب تطبيع الخرطوم مع العدو الصهيونيّ ودخول القرار الأمريكيّ برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ الاثنين الماضي، عرضت إدارة الرئيس الأمريكيّ المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ما يصل إلى 850 مليون دولار لضحايا الهجمات الإرهابيّة كجزء من الجهود المبذولة لإنقاذ اتفاقية التطبيع بين السودان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وتضمن العرض ما قيمته 700 مليون دولار لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما يصل إلى 150 مليون دولار لمئات الموظفين الأمريكيين، الذين وقعوا ضحايا التفجيرين لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا عام 1988.

وذكرت قناة "أي بي سي" الأمريكية، الجمعة المنصرم، نقلاً عن مصدرين مطلعين على المفاوضات بشأن الموضوع تأكيدهما أن هذا العرض جاء في محاولة يائسة من البيت الأبيض لإنقاذ الاتفاق المبرم في نوفمبر الماضي مع السودان، لكن محامي متضرري 11 سبتمبر في المقابل طالبوا دفع تعويضات بقيمة أربعة مليارات دولار، أي مبلغ هائل رفضته إدارة ترامب والجمهوريون في مجلس الشيوخ.

وقد أوضحت مصادر إعلاميّة، أنّ المفاوضات انهارت بعد ظهر يوم الاثنين وسط أجواء مشحونة بين البيت الأبيض والكونغرس منذ يوم الجمعة، وأفادت منصة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس أن المفاوضات على جهاز الإنعاش، وجاء عرض إدارة ترامب البالغ 850 مليون دولار لتعويض ضحايا الإرهاب كجزء من جهود البيت الأبيض للتوصل إلى تشريع يعيد الحصانة السيادية للسودان، أو ما يسمى بالسلام القانوني، كجزء من شطبها من قائمة الدول الرعاية للإرهاب.

ولا يخفى على أحد أنّ تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيونيّ والسودان جاء بعد تفاهمات على إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكيّة للدول الداعمة للإرهاب، عقب إعلان الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، عن موافقة الخرطوم على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الهجوم على المدمرة كول في سواحل اليمن عام 2000، وأُسر ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام في 1998، فيما تحدثت مواقع إخباريّة عن أنّ إدارة ترامب ستحصل على 850 مليون دولار من دافعي الضرائب الأمريكيين.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه السودان خامس دولة عربيّة تعلن دخولها حظيرة التطبيع بعد الإمارات والبحرين وتلتها المغرب فيما بعد، رحب الكونغرس بخطوة إلغاء إدارة ترامب تسمية السودان من قائمة الإرهاب والاعتراف بما وصفه بالانتقال الديمقراطي في السودان، ولكن إقرار “السلام القانوني” وصل إلى طريق مسدود في الكونغرس بسبب مخاوف من أن الضحايا وأسر ضحايا الإرهاب قد لا يتمكنون من رفع دعاوي ضد السودان، ويشمل ذلك تفجيرات 1998.

وما ينبغي ذكره أنّ رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قبل يومين، تعهد بإحالة أيّ اتفاق يتم التوصل إليه للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي إلى المجلس التشريعي، للمصادقة عليه، وفي مؤتمر صحافي عقده عقب القرار الأميركي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وزعم حمدوك أن القرار الأمريكي منفصل عن موضوع التطبيع مع تل أبيب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أنّ الإدارة الأمريكيّة أصرت قبل بضعة أشهر على شرط التطبيع مع العدو الصهيونيّ، لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما دفع حكومة الخرطوم على الموافقة على الشرط الأمريكيّ مقابل ذلك، وتضمنت الصفقة شطب اسم السودان من قائمة وزارة الخارجيّة للدول الراعية للإرهاب، إضافة إلى موافقة الكونغرس على تشريع بحلول نهاية 2020 من شأنه حمايته من الدعاوى القضائيّة المتعلقة بالإرهاب.

ودون إعطاء حصانة الكونغرس للسودان، قد يتردد المستثمرون الأجانب في التعامل مع الخرطوم خشية أن ينتهي بهم الأمر إلى تمويل مليارات الدولارات كتعويضات لضحايا الإرهاب، ومن دون الاستثمار الأجنبيّ لن تستطيع الحكومة الانتقاليّة إيجاد حل الأزمة الاقتصاديّة التي تمر بها البلاد.

وكان رئيس ما يسمى "مجلس السيادة الانتقاليّ" في السودان، عبد الفتاح البرهان، بيّن لوزير الخارجيّة الأميركيّ، مايك بومبيو، أنّ بلاده لن تمضي قدماً في علاقات دافئة مع الكيان الصهيونيّ قبل أن يمرر الكونغرس تشريع ما يسمى "السلام القانونيّ"، فيما تواجه الخرطوم ضغطاً داخليّاً شديداً بعد هذه التطورات، ويخشى المسؤولون السودانيون من انعكاساتها على الشارع السودانيّ، بسبب رفض الطبقة المثقفة السودانيّة لأيّ علاقات مع العدو الغاصب باعتبارها "خيانة وطنيّة".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

أمريكا السودان ترامب الكونغرس تطبيع اسرائيل

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية