بعد تطبيع السودان مع "إسرائيل... لواء سوداني إلى اليمن

الوقت- كشفت مصادر يمنية مقربة من التحالف السعودي الاماراتي، اليوم الثلاثاء، وصول لواء سوداني جديد إلى جبهتي ميدي وحرض الحدوديتين بين جيزان السعودية وحجة اليمنية.

وبحسب المصادر فقد وصل ألفا مقاتلٍ سوداني على متن شاحنات من جيزان السعودية، إلى منطقتي "جبهات" و"الطينة" وبعض المواقع بين مديريات ميدي وحيران وحرض شمالي محافظة حَجَّة اليمنية، لتحل بدلاً من قوات اللواء "السادس حزم" أحد ألوية القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف السعودي في اليمن.

وأضافت المصادر، بأن "اللواء السادس" سيعود إلى السودان بعد شهرين من الآن، مشيرة إلى أن اللواء السوداني الجديد "حزم 8" لا يزال بحاجة إلى إطلاع وتدريب شاملين بشأن طبيعة الأرض والمعركة في ميدي وحرض من سلفه اللواء السادس.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت مطلع العام الجاري أنها ستقلص وجودها العسكري في اليمن من حوالى 5 آلاف جندي، إلى مجموعة "صغيرة" قوامها حوالي 650 جندياً. وقبل ذلك بأشهر أكد رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، أن بلاده تعمل على تقليص وجودها العسكري في اليمن، من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف.

وزير الخارجية المكلف في الحكومة السودانية عمر قمر الدين، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن محاولة بلاده الخروج من حرب اليمن، وفي مقابلة مع قناة "فرنسا 24" اتهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتوريط الجيش في حرب اليمن.

وأضاف قمر الدين "دخول الحروب ليس كالخروج منها، ولقد دخلنا بتوريط من البشير ولكننا الآن نحاول الخروج منها، وقد تم سحب العديد من قواتنا هناك ولم يبق إلا القليل".