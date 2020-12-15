بايدن: الانتخابات انتهت وعلى ترامب أن يحترم إرادة الشعب الأميركي

الوقت-طالب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، خلال كلمة ألقاها في ولاية ديلاوير مساء أمس، الأميركيين إلى طي صفحة الانتخابات وتوحيد صفوفهم. متمنياً أن يعترف الرئيس دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات.

وأكد أن لا أحد يستطيع الاستيلاء على الديمقراطية في الولايات المتحدة. وأضاف أن رفض ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات يشكل عدم احترام للشعب الأميركي.

موقف بايدن جاء بعد أن ثبتت الهيئة الناخبة في الولايات المتحدة الأميركية فوزه على منافسه دونالد ترامب.

وحصل بايدن على 306 أصوات من الكلية الانتخابية مقابل 232 صوتاً للرئيس دونالد ترامب.

كما شدد الرئيس المنتخب على أنه في الولايات المتحدة الشعب هو من يمنح السلطة والسياسيون لا يأخذون السلطة، وتابع قائلاً: "الكل يعرف ان هذه الانتخابات كانت حرة ونزيهة وعادلة".

وأمل "ألا يتعرض أحد للإساءة والضغوط التي عشناها في هذه الانتخابات".

في سياق متصل، ذكر أنّ حملة الرئيس دونالد ترامب أثارت العشرات من القضايا ولكنهم سمعوا نفس المقولة بأنه لا أساس لها.

وأضاف: "تم إعادة حساب الأصوات ولأكثر من مرة ومع ذلك لم تتغير النتائج والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة ".

ويواصل ترامب إنكار هزيمته في الانتخابات الرئاسية، ويصرّ على أنه شابها تزوير واسع النطاق. وبعد رفض المحكمة العليا أخيراً الطعون التي قدمها فريقه، علّق ترامب أن المحكمة العليا خذلت حملته.

وبعد تصويت الكلية الانتخابية يجب أن تتم الموافقة على نتائج التصويت من قبل الكونغرس، بمجلسيه النواب والشيوخ حيث ستعقد جلسة مشتركة لهما في السادس من الشهر المقبل.