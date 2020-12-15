نائب عراقي: الاستثمارات السعودية هدفها استغلال المقدرات المائية للعراق

الوقت- اكد النائب عن كتلة النهج الوطني بالبرلمان العراقي، حسين العقابي، يوم الاثنين، ان الاستثمارات السعودية في بادية السماوة هدفها استغلال من المقدرات المائية للعراق، مبينا ان العراق قادر على استثمار طاقته الزراعية ولا حاجة لأي استعمار.

وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان "الاستثمار السعودي في بادية السماوة وغيرها هو استعمار جديد بغطاء العمل التجاري ويهدف الى السطو على المقدرات المائية العراقية وسيادة العراق الكاملة".

واضاف ان "العراق قادر على استثمار طاقته الزراعية والصناعية ويرحب بجميع انواع الاستثمارات شريطة ان تحفظ سيادة العراق".

وأشار العقابي الى ان "لسنا خاصرة رخوة لنخشى الاستعمار السعودي أو غيره"، داعيا الى ضرورة "التوحد من اجل اعادة دوران عجلة الاقتصاد بالطريق الصحيح".