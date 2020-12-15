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  الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1442

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أخبار

الخارجية التركية: أنقرة سترد بما يلزم على العقوبات الأمريكية الجديدة

الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
الخارجية التركية: أنقرة سترد بما يلزم على العقوبات الأمريكية الجديدة
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الوقت- قالت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء يوم الاثنين، إنها ترفض وتندد بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب على أنقرة.

وأكدت الخارجية التركية على أن عقوبات أمريكا ستضر العلاقات، مشددة على أن أنقرة سترد بما يلزم.

ودعت الخارجية التركية، الولايات المتحدة لمراجعة "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مساء الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن واشنطن أوضحت لتركيا على أعلى المستويات أن شراء منظومة إس-400 سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وأفرادها للخطر.

وحث بومبيو تركيا على حل مشكلة إس-400 على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يثير الإجراء غضب أنقرة وسيلحق على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.

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