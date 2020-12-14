وسائل إعلام إسرائيلية: هجمات سيبرانية تستهدف ما لا يقل عن 40 شركة إسرائيلية

الوقت-اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن حصول هجمات سيبرانية استهدفت ما لا يقل عن 40 شركة تموين إسرائيلية.

وأضافت أن غالبية الهجمات ركزت على الولوج إلى حواسيب الشركة وقرصنة قوائم زبائنها، مشيرة إلى أن الهجوم نجح أيضاً في التغلغل إلى شركات تزوّد خدمات لوزارة الأمن الإسرائيلية.

وأعلن جهاز السايبر الإسرائيلي، أمس، عن هجوم واسع ضد شركات إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وإحدى هذه الشركات هي شركة البرمجيات "عميتال" والتي توفر خدمات لشركات خدمات ونقل معدات طبية وأمنية، بينها شركات مسؤولة عن نقل اللقاحات في "إسرائيل".

جهاز السايبر أكد أن الحديث يدور عن هجوم واسع، وصل إلى حد 30 هجمة أسبوعياً، وأنه تم تحذير شركات إسرائيلية بعد الهجوم على شركة "عميتال". محذراً جميع الشركات الاسرائيلية أن تبقى متيقظة وأن تفحص جهازها الأمني.

يذكر أنه في أيار/مايو السابق، تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن تعرضّها لهجوم "سايبراني"، وصفته بـ"الخطر على البنية التحتية لتل أبيب"، مُتهمةً إيران بالوقوف خلفه.