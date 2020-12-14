"المجلس الانتقالي" يتهم "الشرعية" بخرق اتفاق الرياض

الوقت-اتهم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في اليمن، خلال اجتماع عقدته الهيئة أمس الأحد، قوات "الشرعية" بانتهاك اتفاق الرياض وشن هجمات جديدة ضد وحداته في محافظة أبين جنوب البلاد.

وطالبت قيادة التحالف السعودي بموقف حازم لوقف خروقات قوات الرئيس هادي كمطلب أساسي وعاجل لتأمين استمرار تنفيذ المهام الأخرى.

الهيئة في بيانها، أعلنت عن إصابة عددٍ من جنودها بقصف مدفعي لقوات هادي في محافظة أبين، بالرغم من إعلان التحالف السعودي استمرار عملية تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات في محافظتي أبين وعدن جنوب اليمن.

وقالت: "قواتنا تنفذ ما عليها من التزامات للفصل بين القوات وإعادة التموضع في أبين وفقاً للمواعيد المحددة من التحالف، ونحن ملتزمون بتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض لسحب البساط على العناصر المتشددة والمأزومة من الطرف الآخر".

كما أكدت الهيئة حرصها على العمل مع التحالف السعودي لتطبيق الاتفاق، "رغم استمرار الطرف الآخر، قوات هادي، بارتكاب الخروقات اليومية عبر قصف مواقع قواتنا بمختلف أنواع الأسلحة، واستمرارية سقوط الجرحى في صفوف وحداتنا بعد إعلان التحالف للاتفاق". متهمةً "العناصر المتشددة من الطرف الآخر تحاول عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض والاستمرار بالدفع نحو الحرب للإضرار بالجنوب".