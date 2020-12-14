عضو لجنة الاستخبارات الأمريكية: سعوديون يرتكبون جرائم داخل أمريكا بحماية من الحكومة الأمريكية

الوقت-أعلن السيناتور "رون وايدن" عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي خلال مقابلة له مع شبكة "سي بي أس" مساء أمس الأحد إن سعوديين يرتكبون جرائم داخل الولايات المتحدة، ويفلتون من المحاسبة بدعم من الحكومة الأميركية.

وأضاف وايدن إن الجرائم تشمل الاغتصاب، وتداول مواد إباحية لأطفال، وعمليات قتل.

وأكد السيناتور الأميركي أن مسؤولين سعوديين يقدمون الدعم لمواطنيهم للفرار من القضاء الأميركي.

يذكر أن وايدن يعد أحد أبرز المعارضين للأنشطة السعودية في أمريكا، حيث طالب في وقت سابق من العام لرفع السرية عن هذه المعلومات منذ شهور، لقد صُدمت وشعرت بالذهول إزاء ما تصفه هذه المذكرة"، مَضيفا أن "الحكومة السعودية تساعد هؤلاء الهاربين على الإفلات من العدالة... لقد حان الوقت لدونالد ترامب محاسبة الحكومة السعودية".

وأشار وايدن إلى أنه تلقى للتو المذكرة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي تؤكد أن الحكومة السعودية تساعد الهاربين على الفرار من نظام العدالة الأمريكي بعد اتهامهم أو إدانتهم بارتكاب جرائم عنف.