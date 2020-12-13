رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية يقدم وسام "نصر" لأسرة العالم زادة

الوقت-قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري خلال زيارته لمنزل العالم فخري زادة مساء اليوم الأحد بتقديم وسام "نصر" من الدرجة الاولى، موّقعاً من قبل المرشد الإيراني لأسرة العالم في المجال النووي والدفاعي الايراني الشهيد محسن فخري زادة.

ويعد وسام "نصر" من الدرجة الأولى أعلى وسام في مجال الإسناد العسكري.

يذكر أن وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت "استشهاد رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة محسن فخري زادة" يوم الجمعة 27 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، ونقل على أثرها إلى المستشفى إلا انه استشهد نظراً للجراح البالغة التي أصيب بها، بعد إستهدافه من قبل عناصر إرهابية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلميحه، إلى "مشاركة إسرائيلية محتملة باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة".

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان ذكر في أحد مؤتمراته "فخري زادة بالاسم علناً عام 2018"، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سابقاً أن "خطة لاغتياله فشلت قبل أعوام".

وتوعّد مسؤولون إيرانيون بالانتقام لعملية اغتيال المسؤول في وزارة الدفاع محمد فخري زادة.