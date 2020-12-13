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  الأحد 27 ربيع الثاني 1442

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في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟ وبالأمس عجت المواقع الإخباريّة بالخبر الذي تحدث أنّ الجمهوريون في الولايات المتحدة، يعتزمون إصدار قرار جديد ضد الشعب السوريّ قبل انتهاء ولاية ترامب، كجزء من الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن على معظم من لا يسير تحت إمرتها.

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة منذ أن دخلت الغواصات ميادين المعارك أثناء الحرب العالمية الأولى الى اليوم ، أصبح موضوع مواجهة هذا التهديد أحد أكبر التحديات للعديد من البلدان الكبيرة والصغيرة.

كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟ الوقت- الامارات غرقت في وحل التطبيع منذ عدة أشهر وكان الأمر صادماً للشعوب العربية، على اعتبار ان التطبيع جرى في ظروف غامضة، لاسيما وان الامارات لا تملك حدود مشتركة مع فلسطين المحتلة وليس هناك حرب بينها وبين العدو الصهيوني...

الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة استيقظ الإسرائيليون الأسبوع المنصرم على خبر اختراق شركة التأمينات الصهيونيّة "شيربيت" وقرصنة خوادهما من قبل مجموعة "بلاك شادو"، فيما تحاول شركة "شيربيت" بالتعاون مع سلطة السوق الماليّ والتأمينات ووحدة السايبر القوميّة

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة الوقت - يصادف يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر الذكرى الـ 33 لـ “انتفاضة الحجارة“، وهي أطول انتفاضة شعبية، فجرها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لإجراءات الاحتلال، وتصاعد هجماته الدامية، والتي كانت تنفذ وقتها بأيدي مستوطنين متطرفين.

أخبار

إصابة يمنيين اثنين بقصف صاروخي للعدوان السعودي في صعدة

إصابة يمنيين اثنين بقصف صاروخي للعدوان السعودي في صعدة

الوقت- أصيب يمنيان اثنان بجروح اليوم جراء قصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان السعودي على مديرية باقم في محافظة صعدة.

أمريكا تسرق النفط السوري من ريف الحسكة وتنقله إلى العراق الوقت- أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

الحشد الشعبي العراقي يفكك 30 عبوة ناسفة جنوب غرب كركوك الوقت- فككت فرق مكافحة المتفجرات للواء 16 في الحشد الشعبي، الاحد، 30 عبوة ناسفة من مخلفات داعش قرب قرية يرغون جنوب غرب كركوك.

خلفان مغرداً: يجب دخول الإسرائيليين إلى الدول العربية دون تأشيرة الوقت- قال نائب رئيس شرطة دبي "ضاحي خلفان"، إنه يجب "دخول الإسرائيليين إلى الدول العربية دون تأشيرة، والعكس"، إلى جانب السماح بالتمليك والاستثمار لدى الطرفين، وفق تعبيره.

البرلمان العربي يؤكد دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاستعادة الأمن والاستقرار الوقت- اصدر البرلمان العربي السبت، قراراً بشأن مستجدات الأوضاع في العراق، أكد خلاله "دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، لاستعادة الأمن والاستقرار وتمكينها من فرض سلطة القانون"..

مسؤول صهيوني: السودانيون هم من أبرموا صفقة مع الأميركيين وليس معنا الوقت- قال رئيس مركز أبحاث الأمن الصهيوني عاموس يادلين إن المغاربة كما السودانيين هم من أبرموا صفقة مع الأميركيين وليس معهم ومن دفع الثمن هم الأميركيون و”إسرائيل” لم تدفع شيئاً.

قمة ثلاثية مرتقبة تضمّ الكاظمي وملك الأردن والرئيس المصري في بغداد الوقت- تستضيف بغداد في الربع الاول من العام 2021 «قمة ثلاثية» تجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك الاردن عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.

شبكة سي أن أن: إدارة ترامب هددت رئيس "FDA".. ترخيص لقاح "فايزر" أو الاستقالة! الوقت-كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية مساء اليوم أن رئيس موظفي البيت الأبيض

"حزب الله العراق": لا نطبع مع "إسرائيل" مهما كانت التحديات... والتطبيع خيانة للإسلام والأمة الوقت- أقام حزب الله العراق مهرجاناً، اليوم السبت، ضد التطبيع جاء

قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني: نرصد تحركات الأعداء ومن ضمنها طائرات B-52 الوقت-أعلن نائب قائد مقر الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد قادر رحيم زاده، مساء اليوم السبت

وزارة الدفاع الأرمينية: الجيش الأذربيجاني يشن هجوماً جنوب ناغورنو كاراباخ الوقت-كشفت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان لها اليوم السبت، أن الجيش الأذربيجاني،

لأول مرة...تظاهرة حاشدة في تعز ضد التحالف السعودي والسبب؟ الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنية اليوم السبت أن تظاهرة حاشدة قد خرجت في تعز ضد التحالف

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قناة إسرائيلية: السعودية لعبت دوراً في اتفاق التطبيع بين المغرب واسرائيل الوقت- كشفت محطة تلفزيونية إسرائيلية أن السعودية لعبت دوراً في اتفاق التطبيع، الذي توسط به الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

علماء المغرب: "التطبيع" سيبقى وصمة عار في جبين بلد قام بواجبه في الدفاع عن قضية الأمة لعقود الوقت- دعت رابطة علماء المغرب العربي الجمعة، السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن "هذا الأمر سيبقى وصمة عار في جبين بلد قام بواجبه في الدفاع عن قضية الأمة لعقود".

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أخبار

إصابة يمنيين اثنين بقصف صاروخي للعدوان السعودي في صعدة

الأحد 27 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
إصابة يمنيين اثنين بقصف صاروخي للعدوان السعودي في صعدة
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الوقت- أصيب يمنيان اثنان بجروح اليوم جراء قصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان السعودي على مديرية باقم في محافظة صعدة.

وأفاد مصدر لوكالة سبأ بأن مواطنين اثنين اصيبا بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على سوق منطقة القهر بمديرية باقم الحدودية في صعدة وان إصابة أحدهما خطيرة.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان السعودي ارتكبت 149 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شملت تحليقا لطيران تجسسي وقصفا مدفعيا وشن أربع غارات على مديرية مدغل وأربع غارات أخرى على مديريتي رحبة وجبل مراد بمحافظة مأرب.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدما مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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