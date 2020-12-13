البرلمان العربي يؤكد دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاستعادة الأمن والاستقرار

الوقت- اصدر البرلمان العربي السبت، قراراً بشأن مستجدات الأوضاع في العراق، أكد خلاله "دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، لاستعادة الأمن والاستقرار وتمكينها من فرض سلطة القانون"..

ودعا البرلمان العربي الدول العربية الى "تطوير وتكثيف علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق وعلى كافة المستويات، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحماية لاستقراره وأمنه القومي".

وشدد القرار على تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق ودعمها في تحقيق أمنها واستقرارها وصون وحدتها الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للاعتداءات الخارجية المتكررة على الاراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.