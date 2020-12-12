شبكة سي أن أن: إدارة ترامب هددت رئيس "FDA".. ترخيص لقاح "فايزر" أو الاستقالة!

الوقت-كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية مساء اليوم أن رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، قد هدد مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان، اليوم السبت أنه في حال عدم الحصول على تصريح باستخدام لقاح "فايزر" لفيروس كورونا في حالات الطوارئ بحلول نهاية اليوم، فإنه بحاجة إلى الاستقالة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنهم لا يعلقون على المحادثات الخاصة، لكن الرئيس "يطلب بانتظام تحديثات بشأن التقدم نحو اللقاح".

وقال مصدر آخر مطلع أيضاً إن رئيس موظفي البيت الأبيض أبلغ هان هذا الصباح أن اللقاح بحاجة إلى ترخيص بحلول نهاية اليوم.

وأشار المصدر إلى أن ترامب كان غاضباً من هان منذ طرح لقاح بريطانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأصبحت بريطانيا أول دولة غربية تبدأ التطعيم الجماعي بلقاح كورونا، في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري،في مسعىً عالمي حيث تتسابق الشركات التي أجرت تجارب على بدء توزيعه على العالم.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" لأول مرة محادثة بين الدكتور هان ورئيس موظفي البيت الأبيض. لكن الدكتور هان اختلف مع نشرته الصحيفة.

وقال هان: "هذا تقديم غير صحيح للمكالمة الهاتفية مع كبير الموظفين. تم تشجيع إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على مواصلة العمل بسرعة على طلب ترخيص الاستخدام الطارئ".

وقال الدكتور هان، في تصريح لشبكة "سي أن أن"، إن "إدارة الغذاء والدواء ملتزمة بإصدار هذا التفويض بسرعة كما أشرنا في بياننا هذا الصباح".

وكان خبراء الصحة العامة يخشون طوال الوقت من أن يمارس مسؤولو البيت الأبيض ضغوطًا لا داعي لها على عملية الترخيص، وبالتالي يهددون ثقة الجمهور في اللقاح، وفقاً لما قاله مصدر مقرب من فريق العمل المعني بفيروس كورونا بالبيت الأبيض لشبكة "سي أن أن".

وقال هذا المصدر إنه من غير الواضح سبب قيام ميدوز بمثل هذا التهديد في وقت متأخر من العملية، ومن المتوقع الحصول على ترخيص اللقاح في أي لحظة. أضاف هذا الشخص أن التفويض قد يأتي بنهاية اليوم.

في حين قال مسؤول في البيت الأبيض اطلع على محادثة اليوم بين رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز وستيفن هان، إنه من المشكوك فيه أن مفوض إدارة الغذاء والدواء سيُطرد بالفعل.

هذا وأعلنت المديرة العلمية لوكالة الأدوية الأميركية في بيان لها السماح باستخدام لقاح "فايزر-بايونتيك" الذي حصل على ترخيص طارئ لمقاومة جائحة فيروس كورونا المستجد "وفيد-19"، ليعلن بعد ذلك الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على الفور إطلاق عملية ضخمة لتوزيع اللقاح في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنّ أولى عمليات التطعيم ضد "كوفيد-19" ستبدأ في أقل من 24 ساعة، في أنحاء الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية الأميركية على لقاح "فايزر-بايونتيك".