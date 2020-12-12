قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني: نرصد تحركات الأعداء ومن ضمنها طائرات B-52

الوقت-أعلن نائب قائد مقر الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد قادر رحيم زاده، مساء اليوم السبت، إن الجيش يرصد "كافة تحركات الأعداء في المنطقة وخارجها، لاسيما تحليق قاذفة B-52 في أجواء المنطقة".

وأكّد زاده أن "المضادات الجوية سترد بقوة على أيّ انتهاك لأجواء البلاد التي تعتبر من ضمن خطوطنا الحمراء"، وأضاف "سبق وجرّب الأعداء ردنا الساحق على أي انتهاك لأجواء إيران".

ولفت نائب قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي إلى الموقع الاستراتيجي لإيران في المنطقة والأعمال العدائية المتتالية ضدها، وقال: "يقوم مقر الدفاع الجوية للبلاد في اطار شبكة دفاع موحدة برصد تحركات أنواع مختلفة من الطائرات والمسيرات لحظة بلحظة، والتخطيط وتنفيذ خطط متناسبة من خلال معرفة غايات وتصرفات العدو".

واشار العميد رحيم زاده الى رغبة بعض دول المنطقة للتعاون مع الدول الأقليمية والأجنبية لضمان أمنها ما أدى إلى سلسلة من الأنشطة الجوية في اجواء المحيطة بالبلاد مبيناً " نحن على علم بكل هذه التحركات من قبل دول الجوار ويتم رصدها لحظة بلحظة من قبل المراكز الامنية ومقرات عمليات الدفاع الجوي في البلاد".

يذكر أن القيادة المركزية في الجيش الأميركي، نشرت أمس الجمعة مقطع فيديو لتحليق قاذفتين من طراز B-52 مع مقاتلات تابعة لشركاء بالمنطقة.

ونشرت القيادة المركزية الأميركية تغريدة قالت فيها إن "قاذفتي قنابل من نوع B-52H تابعتان لسلاح الجو الأميركي حلقتا مع طائرات من سلاح الجو التابع لشركائنا الإقليميين في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية ضمن المهمة الثانية خلال الشهرين الفائتين".

ونقلت القيادة على لسان الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، قوله إن "القدرة على قيادة قاذفات القنابل الاستراتيجية والتحليق دون توقف في مهمة عابرة للقارات، ودمجها بسرعة مع عدة شركاء إقليميين، تظهر علاقات عملنا الوثيقة والتزامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليمي".