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  الأحد 27 ربيع الثاني 1442

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أخبار

وزارة الدفاع الأرمينية: الجيش الأذربيجاني يشن هجوماً جنوب ناغورنو كاراباخ

الأحد 27 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
وزارة الدفاع الأرمينية: الجيش الأذربيجاني يشن هجوماً جنوب ناغورنو كاراباخ

وزارة الدفاع الأرمينية: الجيش الأذربيجاني يشن هجوماً جنوب ناغورنو كاراباخ

الوقت-كشفت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان لها اليوم السبت، أن الجيش الأذربيجاني،

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الوقت-كشفت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان لها اليوم السبت، أن الجيش الأذربيجاني، استأنف عملياته الهجومية في جنوب إقليم ناغورنو كاراباخ.

وذكر البيان أن "الجانب الأذربيجاني استأنف عملياته الهجومية باتجاه بلدتي هين تاغلار وهتسابيرد، في أرتساخ"، مضيفاً أن "وحدات جيش الدفاع تتخذ إجراءات تتناسب مع الظروف".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، عن رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وتعتبر البلدتان المذكورتان "جيبين" في مقاطعة هادروت في كراباخ، بعد بسط أذربيجان سيطرتها على سائر أراضي هذه المقاطعة، نتيجة هجوم خاضه جيشها خلال 44 يوماً، قبل صدور بيان روسي أرمني أذربيجاني مشترك، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فرض وقفاً لإطلاق النار في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في وقت سابق اليوم، أن المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ، سيفتتح في مدينة آغدام الأذربيجانية.

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أذربيجان أرمينيا ناغورنو كاراباخ روسيا وقف إطلاق النار

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