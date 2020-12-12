لأول مرة...تظاهرة حاشدة في تعز ضد التحالف السعودي والسبب؟

الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنية اليوم السبت أن تظاهرة حاشدة قد خرجت في تعز ضد التحالف السعودي رغم الانتشار الأمني الواسع في شوارع المدينة.

مراسلنا أفاد بإقامة المتظاهرين خيماً في شارع جمال عبد الناصر وسط تعز ضد التحالف السعودي، رافعين لافتات تطالب برحيل ما وصفوه بتحالف الحرب.

وكانت حركة تطلق على نفسها اسم "ثورة جياع تعز" قد دعت أهالي المحافظة للخروج بتظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية، وبنهْب التحالف الثروات المعدنية وبالحصار.

وأصدرت حركة "ثورة الجياع" بياناً حمل الرقم (1) دعت فيه للتظاهر ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف السعودي.

وجاء في البيان: "في ظل التدهور المستمر للريال اليمني أمام الدولار والعملات الٲجنبية الٲخرى، وتدني قيمة الريال إلى مستويات متدنية جداً، وما تبع ذلك من انهيار المنظومة الاقتصادية في البلاد، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على معيشة الناس، وارتفاع جنوني لٲسعار السلع الاستهلاكية.. فٳن الحركة تعلن وقوفها إلى جانب ٲبناء الشعب وفقراء وكادحين اليمن، في مواجهة هذه الحرب الكارثية الموجهة ضد كل إنسان يمني".

وأضافت أن هذه الحرب نجم عنها "نهب الثروات المعدنية والسمكية والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية والمطارات وتعطيلها والحصار، والتحكم بقرار الحكومة الشرعية، ومنعها من العودة إلى الٲراضي اليمنية المحررة، لممارسة عملها وٲداء مهمتها وواجبها نحو الشعب، وخروج دول التحالف بقيادة السعودية والٳمارات عن دورهم المساند للشرعية إلى فرض الوصاية الكاملة على الشعب، ومصادرة قراره السياسي والٳقتصادي وتحوله الى ٳحتلال واقع".

وقال البيان، ٳن "هذا الٳنهيار ليس حدثاً لحظياً ٲو طارئاً، وثورة الجياع هي امتداد لحراك شعبي ومجتمعي يعكس هموم شعب ومعاناة أمة تكدح من أجل لقمة عيشها المسلوبة ممن ضنتهم يوماً من الأيام حلفاء وأصدقاء".

وأضاف البيان، أن حركة ثورة الجياع في تعز تدعو كافة الٲحزاب والقوى السياسية وٲعضاء مجلس النواب والشورى والحكومة والقيادات والمشائخ والشخصيات المرتبطة بالتحالف الى سرعة تحديد موقفها الواضح والصريح بٳعلان ٳما انحيازها للشعب والوطن ٲو الٳنحياز للعمالة لدول التحالف والمشاريع الخارجية.

والمطالبة "بوقف وٳنهاء تدخل دول التحالف السعودي الٳمارتي وحلفائهم في اليمن، ورحيلهم عن جزرنا وموانئنا وسواحلنا وكافة الٲراضي اليمنية، ونحن قادرين على ٳدارة واستغلال وتصدير ثرواتنا للٳيفاء بدفع المرتبات ووقف ٳنهيار العملة اليمنية".

وحثت على إطلاق حملة واسعة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي تبدأ من ليل الجمعة بهاشتاغ "لا تحالف بعد اليوم".

وقد تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت الهاشتاغ أعلاه، وكذلك تحت هاشتاغ #ثورة_الجياع.

هذا وحذرت الأمم المتحدة من أن الآلاف من اليمنيين يتضورون جوعاً ومعرضون لخطر الموت. في حين قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إنه يجري تجويع اليمنيين بسبب حرب تدفع البلاد نحو المجاعة.

ومنذ أيام، حذرت 3 وكالات أممية من أن نافذة درء المجاعة عن اليمن "تضيق"، حيث كشفت أرقاماً جديدة عن مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلد الذي يعاني من حرب ومشاكل اقتصادية وصحية جمة.