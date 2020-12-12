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  السبت 26 ربيع الثاني 1442

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أخبار

غريب آبادي: الوكالة الدولية يجب أن تبقى مستقلة وحيادية ومهنية

السبت 26 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
غريب آبادي: الوكالة الدولية يجب أن تبقى مستقلة وحيادية ومهنية
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الوقت- اكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، ضرورة حيادية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي تغريدة على تويتر رد غريب آبادي على تصريحات المندوب الخاص لوزارة الخارجية الاميركية في الشان الايراني اليوت ابرامز الذي تحدث عن مواصلة الضغوط بالتنسيق مع الاوروبيين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ايران.

وأوضح ان المدير السابق للوكالة الذرية قال في تصريحاته لمناسبة بدء العام الميلادي 2019 "ان الجهود المبذولة في سياق فرض الضغوط على الوكالة في مجال انشطة التحقق النووية ادت الى نتائج عكسية ومضرة تماما"، مبيناً أنه من الواضح الان اي دولة اشار اليها امانو.

واضاف، ان الوكالة يجب ان تبقى مستقلة وحيادية ومهنية. ينبغي علينا جميعا رفض هذه الضغوط التي تمارس على الوكالة والتي تضر بمصالح المجتمع الدولي كله.

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كلمات مفتاحية :

المنظمات الدولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي

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