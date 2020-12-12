موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 26 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

الغواصات الإيرانية والإستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

الغواصات الإيرانية والإستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة منذ أن دخلت الغواصات ميادين المعارك أثناء الحرب العالمية الأولى الى اليوم ، أصبح موضوع مواجهة هذا التهديد أحد أكبر التحديات للعديد من البلدان الكبيرة والصغيرة.

كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟ الوقت- الامارات غرقت في وحل التطبيع منذ عدة أشهر وكان الأمر صادماً للشعوب العربية، على اعتبار ان التطبيع جرى في ظروف غامضة، لاسيما وان الامارات لا تملك حدود مشتركة مع فلسطين المحتلة وليس هناك حرب بينها وبين العدو الصهيوني...

الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة استيقظ الإسرائيليون الأسبوع المنصرم على خبر اختراق شركة التأمينات الصهيونيّة "شيربيت" وقرصنة خوادهما من قبل مجموعة "بلاك شادو"، فيما تحاول شركة "شيربيت" بالتعاون مع سلطة السوق الماليّ والتأمينات ووحدة السايبر القوميّة

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة الوقت - يصادف يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر الذكرى الـ 33 لـ “انتفاضة الحجارة“، وهي أطول انتفاضة شعبية، فجرها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لإجراءات الاحتلال، وتصاعد هجماته الدامية، والتي كانت تنفذ وقتها بأيدي مستوطنين متطرفين.

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟ الوقت- يمر الاقتصاد الاسرائيلي بأسوء أيامه لعدة أسباب أهمها الفساد المستشري في الكيان الغاصب من قبل المسؤولين الحكوميين، وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدارة الكيان، يضاف غلى هذا فشله في السيطرة على فيروس كورونا وعدم ..

أخبار

الجعفري: يجب إغلاق الملف الكيميائي السوري بشكل نهائي

الجعفري: يجب إغلاق الملف الكيميائي السوري بشكل نهائي

الوقت- اكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري وجوب إغلاق الملف الكيميائي السوري بشكل نهائي مجددا مطالبة دمشق بعدم تسييس الطابع الفني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"! الوقت-كشف "المركز المقدسي للشؤون العامة والدولة الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة،

منظمة الأمم المتحدة: اليمنيون يتضورون جوعاً ومعرضون لخطر الموت الوقت-كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك صباح اليوم الجمعة، أن "الآلاف

مصادر أميركية مطلعة: هذا هو ثمن تطبيع المغرب مع الكيان الإسرائيلي! الوقت-كشفت 3 مصادر أميركية مطلعة، مساء أمس الخميس، إن أمريكا تتفاوض على بيع

وسائل إعلام إسرائيلية: محمد ابن سلمان له أثّر كبير في التطبيع بين المغرب و"إسرائيل" الوقت-أقرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان مشاركاً في المحادثات

جو بايدن يختار مستشارة السياسة الداخلية في البيت الأبيض...فمن هي؟ الوقت-أقر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، تعيينات جديدة في إدارته تشمل سوزان

جاريد كوشنر،: تطبيع العلاقات بين الرياض و"تل أبيب" أمر حتمي الوقت-شدد مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، مشاء أمس الخميس،

مسؤول عسكري أميركي: أمريكا في حالة "تأهب قصوى" والسبب؟ الوقت-كشف مسؤول عسكري أميركي رفيع لصحيفة "بوليتيكو"، صباح اليوم، أن الجيش الأميرك

وزير الخارجية الايراني: واشنطن مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي لكن عليها تنفيذ التزاماتها الوقت-شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في حوار مع مؤسسة "آرمان مديا" الإيرانية الثقافية اليوم الخميس،

نائب وزير الخارجيّة الأميركي يعترف: لم نحقق ما كنا نسعى إليه مع كوريا الشمالية الوقت-قال نائب وزير الخارجيّة الأميركي، المبعوث الخاص لشؤون كوريا الشماليّة ستيفن بيغو

بلدية الاحتلال الإسرائيلي توزع إخطارات هدم في بلدة سلوان الفلسطينية الوقت-شنت طواقم بلدية الاحتلال، اليوم الخميس، عملية اقتحام منظمة لأحياء بلدة سلوان، ووزعت إخطارات

دونالد ترامب: المغرب على طريق التطبيع مع إسرائيل! الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس،

محسن رضائي: فخري زادة اغتيل بسلاح يعود لحلف الناتو الوقت-كشف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، مساء اليوم، إن "السلاح الذي

تركيا: علاقاتنا مع أمريكا ستكون جيدة وإيجابية في عهد بايدن الوقت- أعرب متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن ثقته بأن علاقات بلاده مع أمريكا ستكون جيدة وإيجابية في عهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

الرئيس المصري يرسل دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة القاهرة! الوقت- قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، المقربة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة.

العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية الوقت- شنت قوات العدو الصهيوني، اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

الحكومة الألمانية تمدد حظر بيع السلاح للسعودية والإمارات لعام آخر الوقت- مددت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات حتى نهاية عام 2021، وشددت من القيود المصاحبة للحظر.

وسائل إعلام إسرائيلية: بنيامين نتنياهو يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات الوقت- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات يوم 23 الشهر الجاري، مشيرة إلى هذا الموعد قد يتزامن مع احتمال حل الكنيست.

امير عبداللهيان يهنئ بنجاح الانتخابات البرلمانية في فنزويلا الوقت- هنّأ مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين امير عبد اللهيان بنجاح الانتخابات البرلمانية في فنزويلا عادّا مؤامرات البيت الابيض في فنزويلا آلت الى الفشل ولم تسفر عن أي نتائج.

وزير الخارجية الإيرانية: امريكا مضطرة للعودة الى الاتفاق النووي لكنها مطالبة ببذل الجهود الوقت- قال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" ، ان امريكا مضطرة للعودة الى الاتفاق النووي، لكنها مطالبة ببذل الجهود لتحصل على عضوية هذا الاتفاق ايضا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

جو بايدن يختار مستشارة السياسة الداخلية في البيت الأبيض...فمن هي؟

مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"!

الغواصات الإيرانية والإستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

السلطة الفلسطينية تترك حضن الشعب وتهرول لحضن العدو.. ما سبب هذا الانقلاب؟

الجعفري: يجب إغلاق الملف الكيميائي السوري بشكل نهائي

منظمة الأمم المتحدة: اليمنيون يتضورون جوعاً ومعرضون لخطر الموت

مصادر أميركية مطلعة: هذا هو ثمن تطبيع المغرب مع الكيان الإسرائيلي!

الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة

حكومة الفنادق وكهنة البيت الأبيض.. المطالبة بسرعة إدراج "أنصار الله" اليمنية في قائمة الإرهاب

زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى القاهرة.. هل يقف الشعب المصريّ مكتوف الأيدي؟

تحرير مدينة نجران الاستراتيجية السعودية على أجندة صنعاء

جاريد كوشنر،: تطبيع العلاقات بين الرياض و"تل أبيب" أمر حتمي

كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟

وسائل إعلام إسرائيلية: محمد ابن سلمان له أثّر كبير في التطبيع بين المغرب و"إسرائيل"

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

الصراع السعودي الإماراتي في اليمن.. التنافس في الجنوب والانتقام في الشرق

الحكومة الألمانية تمدد حظر بيع السلاح للسعودية والإمارات لعام آخر

قاليباف يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا

المصالحة السعودية القطرية بين الترحيب العربي العالمي والصمت الإماراتي

أمريكا المتهم الرئيس في إثارة الاضطرابات داخل العراق

مدير مكتب الرئيس الايراني: لا يمكننا ان نسمح بأن يذهب الدم الطاهر لعالم بارزهدرا

شمخاني: أمريكا تهدف من وراء وجودها في سوريا إلى تهريب نفطها وضمان امن الكيان

جو بايدن يختار مستشارة السياسة الداخلية في البيت الأبيض...فمن هي؟

وسائل إعلام إسرائيلية: محمد ابن سلمان له أثّر كبير في التطبيع بين المغرب و"إسرائيل"

فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى

جاريد كوشنر،: تطبيع العلاقات بين الرياض و"تل أبيب" أمر حتمي

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود

إيران: اقتدار البحرية الإيرانية أحبط مخططات القوى الأجنبية بالسيطرة على المنطقة

منظمات حقوقية تطالب بإحباط مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات

ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية

بومبيو والجولان.. جنون الخسارة

الانتصار الذي قسم ظهر تحالف العدوان.. السيطرة على معسكر "ماس" والاقتراب خطوة نحو التحرير الكامل لمأرب +صور

فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا.. هل يستطيع إضفاء الشرعيّة على نفسه بعدها؟

السعودية تغرق في الرمال اليمنية..الاستنجاد بالقوات البريطانية لحماية المنشآت النفطية

عقب تعيين فلسطينيّة في الطاقم الجديد لبايدن.. حملة تشويه يقودها الإعلام واللوبي الصهيونيّ

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً.. الأسباب والدلالات

لتتحمل الإمارات نتائج تطبيعها

طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم

المجتمع الإسرائيلي المنقسم على شفا الانفجار

أدلة حيّة حول الاعتقالات المروّعة للسجناء السعوديين.. هل تدفع العالم لمقاطعة قمة العشرين؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الجعفري: يجب إغلاق الملف الكيميائي السوري بشكل نهائي

السبت 26 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
الجعفري: يجب إغلاق الملف الكيميائي السوري بشكل نهائي
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- اكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري وجوب إغلاق الملف الكيميائي السوري بشكل نهائي مجددا مطالبة دمشق بعدم تسييس الطابع الفني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

جددت سورية التأكيد على وجوب إغلاق ملف الكيميائي فيها بشكل نهائي وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والتضليل الإعلامي بعد إيفائها بكل الالتزامات المترتبة على انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 مطالبة الدول الأعضاء في منظمة الحظر برفض تسييس الطابع الفني للمنظمة ومعالجة ما شاب عملها من تسييس وعيوب جسيمة من شأنها تقويض مكانة المنظمة ومصداقيتها.

وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين-مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع في سورية: استمعت باهتمام إلى بيانات مندوبي الدول الأعضاء وفي حين أعرب مجدداً عن تقدير بلادي البالغ لمواقف الدول الأعضاء المتمسكة بمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وإدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي زمان ومكان وتحت أي ظرف كان فإنني أود التأكيد على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة فنية لكنها تحولت فيما يخص ملف الكيميائي في بلادي من منظمة فنية لها أهداف سامية إلى أداة في لعبة جيوسياسية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها فبدلاً من أن تكون حارساً أميناً على تنفيذ اتفاقية الحظر وبعيدة عن التسييس والاستقطاب تحولت إلى أداة لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية وذلك خدمة لأجندات معادية تستهدف الدولة السورية.

وأوضح الجعفري أنه بعد أن انضمت سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 عملت بكل التزام ومصداقية وشفافية على تنفيذ كل ما يترتب عليها من التزامات بموجب عملية الانضمام رغم الجداول الزمنية الصارمة التي وضعتها المنظمة والأوضاع الصعبة للغاية التي كانت تمر بها سورية خلال تلك المرحلة ومع ذلك أنجزت كل ما هو مطلوب منها وتعاونت بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرقها باعتراف المنظمة ومديرها العام وقبل أيام قدمت كل التسهيلات المطلوبة والتعاون لـ “فريق تقييم الإعلان” الذي زار سورية مؤخراً ولفريق آخر غادرها بتاريخ الـ 24 من الشهر الماضي.

وأشار الجعفري إلى أن الأمانة الفنية للمنظمة اعترفت في تقاريرها الموثقة بأن سورية نفذت ما التزمت به ودمرت كامل مخزونها الكيميائي ومرافق الإنتاج الـ 27 وهذا ما أكدته الوزيرة الحالية في الحكومة الهولندية سيغريد كاغ أمام مجلس الأمن والمنظمة عام 2014 عندما كانت رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة الحظر في سورية من أن سورية نفذت التزاماتها كاملة لافتاً إلى أنه بالمقابل فإن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة أخلت بوعودها سعياً منها لتحقيق أجنداتها السياسية عبر استخدام المنظمة أداة لها.

وجدد الجعفري التأكيد على أن سورية لم تستخدم أسلحة كيميائية وأنها التزمت ولا تزال بالتعاون مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية وفريق تقييم الإعلان لتسوية جميع المسائل العالقة بما يتيح إغلاق هذا الملف بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والتضليل الإعلامي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الأمم المتحدة الملف الكيميائي السوري حظر الأسلحة الكيميائية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية