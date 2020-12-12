استثمار إماراتي في الصناعة والرياضة الإسرائيلية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 27 ربيع الثاني 1442

إخترنا لكم

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة منذ أن دخلت الغواصات ميادين المعارك أثناء الحرب العالمية الأولى الى اليوم ، أصبح موضوع مواجهة هذا التهديد أحد أكبر التحديات للعديد من البلدان الكبيرة والصغيرة.

كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟ الوقت- الامارات غرقت في وحل التطبيع منذ عدة أشهر وكان الأمر صادماً للشعوب العربية، على اعتبار ان التطبيع جرى في ظروف غامضة، لاسيما وان الامارات لا تملك حدود مشتركة مع فلسطين المحتلة وليس هناك حرب بينها وبين العدو الصهيوني...

الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة استيقظ الإسرائيليون الأسبوع المنصرم على خبر اختراق شركة التأمينات الصهيونيّة "شيربيت" وقرصنة خوادهما من قبل مجموعة "بلاك شادو"، فيما تحاول شركة "شيربيت" بالتعاون مع سلطة السوق الماليّ والتأمينات ووحدة السايبر القوميّة

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة الوقت - يصادف يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر الذكرى الـ 33 لـ “انتفاضة الحجارة“، وهي أطول انتفاضة شعبية، فجرها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لإجراءات الاحتلال، وتصاعد هجماته الدامية، والتي كانت تنفذ وقتها بأيدي مستوطنين متطرفين.

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟ الوقت- يمر الاقتصاد الاسرائيلي بأسوء أيامه لعدة أسباب أهمها الفساد المستشري في الكيان الغاصب من قبل المسؤولين الحكوميين، وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدارة الكيان، يضاف غلى هذا فشله في السيطرة على فيروس كورونا وعدم ..

أخبار

شبكة سي أن أن: إدارة ترامب هددت رئيس "FDA".. ترخيص لقاح "فايزر" أو الاستقالة!

شبكة سي أن أن: إدارة ترامب هددت رئيس "FDA".. ترخيص لقاح "فايزر" أو الاستقالة!

الوقت-كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية مساء اليوم أن رئيس موظفي البيت الأبيض

"حزب الله العراق": لا نطبع مع "إسرائيل" مهما كانت التحديات... والتطبيع خيانة للإسلام والأمة الوقت- أقام حزب الله العراق مهرجاناً، اليوم السبت، ضد التطبيع جاء

قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني: نرصد تحركات الأعداء ومن ضمنها طائرات B-52 الوقت-أعلن نائب قائد مقر الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد قادر رحيم زاده، مساء اليوم السبت

وزارة الدفاع الأرمينية: الجيش الأذربيجاني يشن هجوماً جنوب ناغورنو كاراباخ الوقت-كشفت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان لها اليوم السبت، أن الجيش الأذربيجاني،

لأول مرة...تظاهرة حاشدة في تعز ضد التحالف السعودي والسبب؟ الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنية اليوم السبت أن تظاهرة حاشدة قد خرجت في تعز ضد التحالف

وزارة الخارجية الجزائرية: إعلان ترامب حول الصحراء الغربية لا يعنينا الوقت-شددت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم السبت، أن الجزائر التي يستند

شقيق لجين الهذلول: النيابة العامة السعودية قامت بخداع لجين عبر التلاعب بمحاضر قضيتها الوقت- كشف شقيق الناشطة السعودية المعتقلة "لجين الهذلول"، أن النيابة العامة السعودية قامت بخداع لجين عبر التلاعب بمحاضر قضيتها.

احتجاجات في أوهايو الأمريكية بعد قتل الشرطة لرجل من أصول إفريقية تطالب بالتحقيق الوقت- احتشد مئات المحتجين مساء الجمعة وسط مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية مطالبين بالعدالة والشفافية في التحقيقات بمقتل شاب من أصول إفريقية الأسبوع الماضي برصاص نائب قائد الشرطة.

الفصائل الفلسطينية تدين تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل الوقت- أعربت فصائل وشخصيات فلسطينية، عن رفضها لإعادة المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، معتبرة أن قرار الرباط “خطيئة سياسية، غير مقبولة، ولن تفيد القضية الفلسطينية”.

قناة إسرائيلية: السعودية لعبت دوراً في اتفاق التطبيع بين المغرب واسرائيل الوقت- كشفت محطة تلفزيونية إسرائيلية أن السعودية لعبت دوراً في اتفاق التطبيع، الذي توسط به الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

علماء المغرب: "التطبيع" سيبقى وصمة عار في جبين بلد قام بواجبه في الدفاع عن قضية الأمة لعقود الوقت- دعت رابطة علماء المغرب العربي الجمعة، السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن "هذا الأمر سيبقى وصمة عار في جبين بلد قام بواجبه في الدفاع عن قضية الأمة لعقود".

غريب آبادي: الوكالة الدولية يجب أن تبقى مستقلة وحيادية ومهنية الوقت- اكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، ضرورة حيادية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الجعفري: يجب إغلاق الملف الكيميائي السوري بشكل نهائي الوقت- اكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري وجوب إغلاق الملف الكيميائي السوري بشكل نهائي مجددا مطالبة دمشق بعدم تسييس الطابع الفني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"! الوقت-كشف "المركز المقدسي للشؤون العامة والدولة الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة،

منظمة الأمم المتحدة: اليمنيون يتضورون جوعاً ومعرضون لخطر الموت الوقت-كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك صباح اليوم الجمعة، أن "الآلاف

مصادر أميركية مطلعة: هذا هو ثمن تطبيع المغرب مع الكيان الإسرائيلي! الوقت-كشفت 3 مصادر أميركية مطلعة، مساء أمس الخميس، إن أمريكا تتفاوض على بيع

وسائل إعلام إسرائيلية: محمد ابن سلمان له أثّر كبير في التطبيع بين المغرب و"إسرائيل" الوقت-أقرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان مشاركاً في المحادثات

جو بايدن يختار مستشارة السياسة الداخلية في البيت الأبيض...فمن هي؟ الوقت-أقر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، تعيينات جديدة في إدارته تشمل سوزان

جاريد كوشنر،: تطبيع العلاقات بين الرياض و"تل أبيب" أمر حتمي الوقت-شدد مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، مشاء أمس الخميس،

مسؤول عسكري أميركي: أمريكا في حالة "تأهب قصوى" والسبب؟ الوقت-كشف مسؤول عسكري أميركي رفيع لصحيفة "بوليتيكو"، صباح اليوم، أن الجيش الأميرك

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قناة إسرائيلية: السعودية لعبت دوراً في اتفاق التطبيع بين المغرب واسرائيل

المغرب يبيع القدس بسعر تراب الصحراء

غريب آبادي: الوكالة الدولية يجب أن تبقى مستقلة وحيادية ومهنية

"حزب الله العراق": لا نطبع مع "إسرائيل" مهما كانت التحديات... والتطبيع خيانة للإسلام والأمة

الفصائل الفلسطينية تدين تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

احتجاجات في أوهايو الأمريكية بعد قتل الشرطة لرجل من أصول إفريقية تطالب بالتحقيق

وزارة الدفاع الأرمينية: الجيش الأذربيجاني يشن هجوماً جنوب ناغورنو كاراباخ

قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني: نرصد تحركات الأعداء ومن ضمنها طائرات B-52

علماء المغرب: "التطبيع" سيبقى وصمة عار في جبين بلد قام بواجبه في الدفاع عن قضية الأمة لعقود

وزارة الخارجية الجزائرية: إعلان ترامب حول الصحراء الغربية لا يعنينا

لأول مرة...تظاهرة حاشدة في تعز ضد التحالف السعودي والسبب؟

شبكة سي أن أن: إدارة ترامب هددت رئيس "FDA".. ترخيص لقاح "فايزر" أو الاستقالة!

من هو روح الله زم ولماذا تم إعدامه؟

أبطال اليمن يتقدمون نحو تحرير مأرب بخطى ثابتة

سعد الجبري يفضح سياسات محمد بن سلمان.. من قتل جمال خاشقجي؟

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق

فورين بوليسي: أمريكا تقترب من حرب أهلية أكثر من أي وقت مضى

وسائل إعلام إسرائيلية: محمد ابن سلمان له أثّر كبير في التطبيع بين المغرب و"إسرائيل"

جاريد كوشنر،: تطبيع العلاقات بين الرياض و"تل أبيب" أمر حتمي

تركيا: علاقاتنا مع أمريكا ستكون جيدة وإيجابية في عهد بايدن

أمريكا المتهم الرئيس في إثارة الاضطرابات داخل العراق

المصالحة السعودية القطرية بين الترحيب العربي العالمي والصمت الإماراتي

بالرغم من انتخاب بايدن... "إسرائيل" تصادق على بناء آلاف المستوطنات

نائب قائد حرس الثورة الإيراني يكشف تفاصيل الهجوم على زادة...هكذا تم استهداف الشهيد!

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وزارة الداخلية اليمنية: القبض على أخطر عصابة مرتبطة بالعدوان السعودي لترويج المخدرات

قناة إسرائيلية: السعودية لعبت دوراً في اتفاق التطبيع بين المغرب واسرائيل

ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية

أدلة حيّة حول الاعتقالات المروّعة للسجناء السعوديين.. هل تدفع العالم لمقاطعة قمة العشرين؟

الخزعلي: الهدنة مع الأميركيين انتهت.. والتهديد التركي شمال العراق خطير

تفاصيل عمليات قوات الجيش والحشد الشعبي لتأمين البوابات الشرقية للعاصمة

إنجاز جديد للحرس الثوري الإيراني لوجود قوي في المياه الدولية

طائرات التحالف السعودي تقصف مناطق سكنية في اليمن

الرئيس العراقي: لضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتخفيف التوترات في المنطقة

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

عقب تعيين فلسطينيّة في الطاقم الجديد لبايدن.. حملة تشويه يقودها الإعلام واللوبي الصهيونيّ

رغم الدعاية الصهيونية ..المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود

أمريكا المتهم الرئيس في إثارة الاضطرابات داخل العراق

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان

"إسرائيل هيوم": ابن سلمان وافق على نشر نبأ الاجتماع مع نتنياهو لرصد ردود الفعل

إيران: اقتدار البحرية الإيرانية أحبط مخططات القوى الأجنبية بالسيطرة على المنطقة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

استثمار إماراتي في الصناعة والرياضة الإسرائيلية

الأحد 27 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
استثمار إماراتي في الصناعة والرياضة الإسرائيلية

مواضيع ذات صلة

كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟

محلل امريكي: العلاقات الاماراتية الاسرائيلية لن تدوم، كما توقع المرشد الخامنئي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-تشهد العلاقات الإماراتية الاسرائيلية تناميًا على المستوى الاقتصادي والتجاري، وتضرب بذلك ابو ظبي مقررات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية عرض الحائط وتقدم طعنة جديدة في قلب القضية الفلسطينية وشعبها.

وفي هذا السياق، كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية): "حدث تاريخي، الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان من العائلة الحاكمة في الامارات اشترى نصف أسهم فريق كرة القدم الإسرائيلي بيتار أورشليم القدس".

ونقلت الوزارة تصريحات عن الشيخ قال فيها: "يسعدني أن أكون شريكًا في هذا النادي من هذه المدينة عاصمة إسرائيل وواحدة من أقدس مدن العالم. نرى أمام أعيننا النتيجة الهائلة لثمار السلام"، وفق قوله.

وقال النادي في بيان.. إن الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان وقع "اتفاقية شراكة" مع مالك النادي موشي هوغيغ، واصفاً الصفقة بأنها "يوم تاريخي ومثير". ونقلت قناة إسرائيلية عن مقربين من آل نهيان إنه سيتم الإبقاء على "إيلي أوحنا" رئيساً للنادي، فيما سيتولى محمد نجل الشيخ الإماراتي منصب نائب الرئيس.

وقال هوغيغ في البيان "نحن نقود النادي معاً، جميعاً، إلى حقبة جديدة من التعايش والإنجازات والإخوة لنادينا ومجتمعنا والرياضة الإسرائيلية". وأضاف: "ستستخدم الأموال التي ستدخل خزينة النادي في الاستثمار بالبنية التحتية والشباب وشراء لاعبين"، متابعاً "سنُشكّل مجلس إدارة جديد للمجموعة يضم أيضاً محمد، نجل الشيخ حمد بن خليفة، الذي سيكون ممثلًا له في كل ما يتعلق بالنادي".

ووفق البيان، فإن آل نهيان "اشترى نحو 50 بالمئة من بيتار مقابل استثمار قدره 300 مليون شيكل (نحو 92 مليون دولار) في النادي على مدى عشرة أعوام"، مضيفاً إن محمد نجل الشيخ حمد بن خليفة، سيكون عضواً في مجلس الإدارة الجديد، و"سيمثل (والده) في جميع الأمور المتعلقة بالنادي".

وذلك في تطوّر لافت لا سيّما أن هذا النادي الإسرائيلي معروف بعنصرية مشجعيه ومعادتهم للعرب والمسلمين. حيث يعد مشجعو "بيتار القدس" تاريخيّاً معادين للمسلمين والعرب، لا سيّما مجموعة المشجعين اليمينيين المتطرفة "لا فاميليا" المعروفة بأغانيها ضد النبي محمد (ص).

و"بيتار القدس" هو الفريق الإسرائيلي الوحيد الذي لم يضم في صفوفه لاعباً عربيّاً، لكنه عمل على تغيير صورته في السنوات الأخيرة، ونال في 2017 جائزة بسبب جهوده لمكافحة العنصرية.

وكان مشجعو الفريق الإسرائيلي خطّوا، عبارات مسيئة للنبي محمد (ص) والعرب، في رفضهم لبيع حصة من أسهمه للأسرة المالكة الإماراتية، على السور الخارجي لملعب النادي في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، وفق موقع "sport1″، التابع لصحيفة "معاريف" العبرية.

ومن المواقف العنصرية الفجة لرابطة مشجعي الفريق، مطالبتهم إدارة النادي، في حزيران 2019، بالعدول عن ضم اللاعب النيجيري، محمد علي، بسبب اسمه، أو تغيير الاسم، كشرط لقبول لعبه بالفريق.

واعتبر مغردون أن الأمر أكبر من كونه صفقة رياضية، وأكبر من اعتباره نتيجة للتطبيع بين الطرفين، إنما علاقة تصل حد التمويل الإماراتي لإسرائيل.

وكتب الكاتب والمحلل صالح النعامي: "هذا الفريق، الذي يردد مشجعوه شعار (الموت للعرب)، ويسب نبي الإسلام، كشعار للتشجيع، يتوشح شعاره الشيخ الإماراتي، وهو شعار حركة (بيتار) اليمينية التي تَعد الأردن جزءاً من إسرائيل".

وكتب رامي عبده، مؤسس ورئيس المرصد الأورمتوسطي، أن أكثر من 33 مليون دولار، دفعت للنادي الإسرائيلي، الذي يعتبر رمزًا للسيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة، وجماهيره معروفة بدعوتها لقتل العرب ومهاجمة الرموز الإسلامية. ويأتي هذا التطور الأول من نوعه على الصعيد الرياضي بعد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، منتصف آب الماضي.

الشراكة الاقتصادية الإماراتية مع الكيان الاسرائيلي

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفدا من رجال أعمال من المستوطنات الإسرائيلية زار دبي لعقد شراكات اقتصادية، ويأتي ذلك في إطار التطبيع المتسارع للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وفي أول زيارة من نوعها يتم الكشف عنها منذ إبرام اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل منتصف أيلول الماضي، سافر الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس مجلس شومرون الاستيطاني يوسي داغان على متن أول رحلة جوية تجارية بين تل أبيب ودبي.

وقالت القناة 20 وصحيفة يديعوت أحرونوت (Yedioth Ahronoth) الإسرائيليتان إن الوفد سافر إلى دبي قبل أيام، وعقد سلسلة لقاءات اقتصادية مع رجال أعمال إماراتيين.

ووفق القناة الإسرائيلية، التقى وفد المستوطنات المؤلف من مديري مصانع وشركات ورجال أعمال من المناطق الصناعية بالمجلس الاستيطاني، نحو 20 رجل أعمال إماراتي، وأصحاب شركات متخصصة في مجالات الزراعة والمبيدات والبلاستيك، ومديري شركات استثمار كبيرة. وناقش الطرفان التعاون الثنائي، وخاصة في مجالات المحاصيل الزراعية وتحلية المياه.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت، قال رئيس وفد مجلس شومرون، الذي يضم 30 مستوطنة بشمال الضفة الغربية، إن هناك فرصة لكلا الجانبين للاستفادة من التعاون الذي يمكن أن ينتج عن التطبيع. كما نقلت الصحيفة عن رجل الأعمال الإماراتي يوسف البيضون قوله متحدثا عن زيارة الوفد الإسرائيلي إن "هذه لحظة مثيرة لنا جميعا، لم أكن لأصدق أني سأشهد هذا الشيء في حياتي". وتابع موسى، وفق الصحيفة الإسرائيلية "نحن نقول للعالم إننا رجال أعمال حقيقيون، نحن إخوة، نحن أصدقاء حقيقيون".

وتحدثت صحيفة جيروزاليم بوست (The Jerusalem Post) أواخر الشهر الماضي عن بدء ترويج خمور تنتجها مصانع في مستوطنات الجولان السوري المحتل في دبي، على أن تروج بعد ذلك بجميع أنحاء الإمارات.

وقالت الصحيفة: إن دولة الإمارات قد وقّعت اتفاقا، تستورد بموجبه منتجات من مستوطنات إسرائيلية، مقامة على أراض فلسطينية محتلة. ونقلت الصحيفة عن مجلس المستوطنات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية، قوله إن "الشركات المقامة بالمستوطنات التي تنتج النبيذ والطحينة وزيت الزيتون والعسل، وقّعت اتفاقا مع شركة (فام) الإماراتية لتصدير منتجاتها إلى الإمارات".

وتحرّم قرارات جامعة الدول العربية، التعامل مع بضائع المستوطنات، والتي تؤكد قرارات الشرعية الدولية على أنها "غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي".

وقال رئيس مجلس المستوطنات في شمالي الضفة الغربية يوسي داغان، الذي وقّع الاتفاق، وفق الصحيفة "نحن نصنع التاريخ، نحن نفتح صفحة اقتصادية جديدة بين أفضل الشركات في المستوطنات وبين شركة (فام)، أنا سعيد جدا بموقفهم". وأضاف في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة "منطقة السامرة (شمال الضفة المحتلة) التي أمثلها، توجد في قلب دولة إسرائيل".

ويرفض اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يعتبر داغان أحد قادته، الاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، ويصر على ضم الجزء الأكبر من هذه الأراضي لإسرائيل.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. وترفض الكثير من دول العالم، ومن ضمنها "الاتحاد الأوروبي"، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.

وكان قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في كانون الأول 2016 قد أكد على أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل".

وأضاف نص قرار مجلس الأمن "على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل، تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية".

وكان قرار وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، عدم التفريق بين بضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية الأخرى، قد قوبل بانتقادات عربية ودولية، بما في ذلك من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وجاءت تلك الصفقات على خلفية زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في نوفمبر الماضي، مستوطنة بساغوت بالضفة الغربية، حيث زار مصنعاً للنبيذ في المستوطنة بالقرب من مدينة رام الله. وأصبح بذلك أول وزير خارجية أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية، وانتقل بعدها إلى مرتفعات الجولان في جولة غير مسبوقة لوزير خارجية أمريكي.

وقال بومبيو خلال زيارته: إن "أمريكا ستصنف المنتجات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية على أنها إسرائيلية". وأضاف بومبيو في حينه: "سيُطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة، وسم البضائع باسم إسرائيل أو منتج إسرائيلي، أو صُنع في إسرائيل، وذلك عند التصدير لأمريكا".

جدير بالذكر، أنه سادت حالة من الغضب لدى الاحتلال الإسرائيلي، بعدما تراجعت البحرين عن نيتها استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل.

ويذكر أن الإمارات كانت قد وقعت اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل في أيلول الماضي برعاية أمريكية في البيت الأبيض. كما بات بإمكان الإسرائيليين زيارة الإمارات دون تأشيرة دخول بموجب اتفاق التطبيع الذي فتح الباب أمام رحلات جوية إسرائيلية مباشرة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الإمارات اسرائيل نادي رياضي مصنع منتجات اسرائيلية بومبيو

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية