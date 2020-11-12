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  الجمعة 25 ربيع الثاني 1442

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مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"!

الوقت-كشف "المركز المقدسي للشؤون العامة والدولة الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة،

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أخبار

مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"!

الجمعة 25 ربيع الثاني 1442
 
 
 
 
 
مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"!

مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"!

الوقت-كشف "المركز المقدسي للشؤون العامة والدولة الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة،

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الوقت-كشف "المركز المقدسي للشؤون العامة والدولة الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، إن تركيا تُجري اتصالات سرية مع "إسرائيل" لإعادة الحرارة إلى العلاقات بين الطرفين، مقابل أن تساعدها "إسرائيل" في التقرب من إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

ورأى المركز أنها "فرصة للطلب من تركيا أن تُغلق فوراً المكتب التمثيلي لحركة حماس في إسطنبول"، وفق المركز.

وأضاف: "الآن تذكّر الأتراك أن الطريق إلى البيت الأبيض تمر بالقدس، ويريدون تسوية العلاقات الباردة مع "إسرائيل" من أجل التقرّب من بايدن".

ولفت المركز إلى أنه وبحسب تقارير مختلفة، فإن رئيس الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، اجتمع بهذا الشأن عدة مرات مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الموساد يوسي كوهِن، من أجل دفع الاتصالات بين الطرفين.

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق من الرئيس بايدن، مثلما يقلق منه قادة آخرون في الشرق الأوسط، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بسبب مواقف بايدن والحزب الديموقراطي في موضوع حقوق الانسان.

"الرئيس التركي بحاجة الآن لمساعدة إسرائيل من أجل أن يفتح بواسطتها صفحة جديدة مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة"، بحسب المركز، الذي رأى أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "لن يكون في البيت الأبيض كي يساعده، وأن عزلة تركيا الدولية تزداد، وتركيا واقعة في أزمة اقتصادية وترفرف فوق رأسها عقوبات أوروبية".

وخلص إلى أنه "الآن نشأت فرصة جديدة لاستغلال الحاجة التركية للمساعدة من "إسرائيل"، من أجل الدفع نحو إغلاق مكتب "حماس الإرهابي" في إسطنبول، وأنه لا يجوز تفويت هذه الفرصة".

وبعد أيام من تسريب معلومات تتحدث عن وجود قناة محادثات سرية بين "إسرائيل" وتركيا، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن أنقرة عينت سفيراً جديداً لها لدى "إسرائيل".

وذكر موقع "المونيتور" أن تعيين السفير الجديدة هو إشارة إلى الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين أنقرة و"إسرائيل" وتجميع نقاط أمام الإدارة الأميركية الجديدة.

ونشر الموقع نفسه تقريراً مطلع الشهر الجاري، تحدث فيه عن وجود قناة محادثات سرية بين "إسرائيل" وتركيا لهدف تحسين العلاقات بينهما.

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الإدارة الأميركية الجديدة وسائل إعلام إسرائيلية هاكان فيدان تركيا حماس جو بايدن اسطنبول رجب طيب إردوغان

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